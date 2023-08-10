Фото: пресс-служба МВД Дагестана

– Говорят, мальчика, который пропал 2 года назад в Хасавюрте, нашли у цыган!

По сообществам Дагестана в социальных сетях 10 августа 2023 года разлетелась шокирующая новость о бесследно исчезнувшем мальчике, которого якобы заметили с цыганкой.

Появилось и видео, на котором, по словам авторов поста, может быть пропавший в 2021 году Мухаммад Забитов. Комментаторы и авторы отмечают сходство детей, уточняют, есть ли у кого сведения по этому поводу. Женщину в ролике заваливают вопросами, ее ли это сын, просят сказать хоть слово самого ребенка.

Фото: социальные сети

Напомним, что 8 мая 2021 года примерно в 12 часов дня маленький Мухаммад вышел из дома в поселке Аэродром в Дагестане погулять и больше не вернулся. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Ребенка искали и в соседних регионах. С появлением слухов о его чудесном нахождении сейчас пресс-секретарь полиции Дагестана поспешила высказаться:

— В сети получила широкое распространение информация о том, что разыскиваемый ранее Мухаммад Забитов 2017 года рождения найден. Данная информация не соответствует действительности, – прокомментировала пресс-секретарь.

Родителей похожего на потерявшегося Мухаммада установили. И мать пропавшего ребенка уже подтвердила, что ни один из детей на видео не является ее сыном.

— Если будет достоверная информация по поводу этого малыша, она обязательно и незамедлительно появится на официальных источниках. Не распространяйте и не пересылать друг другу фейки! – попросили в МВД.