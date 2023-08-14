Завлекали девочек сказками: в интим-салон в Бахрейне годами вывозили детей из России

Шесть жительниц КБР устроили заграничный интим-салон с несовершеннолетними рабынями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шесть сутенерш из КБР открыли интим-салон за границей, в котором работали в том числе 13-17-летние девочки со всей России. Жертв заманивали высокими зарплатами, а после отбирали паспорта, не выпускали на улицу и заставляли употреблять «тонны» наркотиков. Злоумышленницы набирали рабынь как минимум в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Дагестане.

По материалам уголовного дела, интим-салоном руководила жительница Нальчика Екатерина Романова. Именно она устраивала перевозки рабынь за границу, связи в МВД и взятки помогали всего за несколько дней оформлять загранпаспорта для переправки их в Бахрейн. Помощница готовила еду и находила наркотики и таблетками экстренной контрацепции.

Рабыни стоили от 7 до 14 тысяч долларов. Годами интим-салон пополнялся жертвами обмана, большинство из которых не достигли совершеннолетнего возраста. Девушек заставляли «работать» с сирийцами и арабами, рядовым и офицерам флота ВМС США, чья военная база расположена в Бахрейне.

Тех, кому удавалось сбежать, ловили и избивали. Иногда это кончалось смертью, тела погибших рабынь закапывали в пустыне. Если девушки беременели, их заставляли делать аборты, но если извращения клиентов допускали получение услуг с жертвами в таком положении, сутенерши убивали ребенка почти при рождении. Мертвых младенцев выкидывали в мусорку.

По словам источника «Известий» из спецслужб, СУ СКР по КБР завело против шести сутенерш завели уголовные дела по статьям «Организация проституции и вовлечение в нее несовершеннолетних с применением насилия» и «Торговля людьми». Фигурнаток посадили под стражу.

Издание взяло комментарий у спасенной рабыни, которая рассказала, что, говорят, одна из жертв сбежала и рассказала все полиции. На следующий день прошел рейд, и девушек спрятать не успели. Сутенерш задержали, а потерпевших проверили на ВИЧ, СПИД. Работорговцам грозит до 15 лет колонии.