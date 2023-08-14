Фото: соцсети Фото: Иветта АВРААМОВА

В Махачкале прогремел мощный взрыв в здании автосервиса. Огонь перекинулся на рядом стоящую АЗС. Публикуем что известно к этому часу.

Что случилось в Махачкале 14 августа 2023

Вечером 14 августа местные жители сообщили о взрыве на окраине города. Инцидент произошел на заправке Нафта-24. По словам, местных жителей, это одно из самых людных мест в городе.

Сейчас пламенем охвачены автозаправка и около десятка машин. Площадь пожара — 500 квадратных метров. От МЧС республики на место выехали 260 человек и 80 единиц техники.

Рядом уже образовалась пробка из автомобилей, люди пытаются помочь пострадавшим добраться до больницы и уехать как можно дальше от очага. Пожар продолжает распространяться.

Список пострадавших и погибших в Махачкале 14. 08. 2023

Последние данные о погибших и пострадавших от министерства здравоохранения республики Дагестан: 12 человек погибли, из них двое дети. Пострадали 60 человек, из них 13 человек — несовершеннолетние. По данным источников КП, это связано с тем, что взрывная волна была мощной силы, и ей задело тех, кто находился в машинах поблизости и выскочил, желая помочь тем, кто был в эпицентре.

— Семь бригад скорой помощи занимаются спасением пострадавших в серии взрывов на автозаправке на севере Махачкалы. По указанию министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы по приему раненых, — заявили в Минздраве республики.

Все медицинские учреждения республики переведены на усиленный режим работы. Всех раненых из территориально близкого стационара эвакуировали в несколько крупных клиник.

Врачи делают все возможное для спасения пострадавших. Для помощи пострадавшим вызваны дополнительные бригады медиков, в том числе хирургов и реаниматологов.

Как сообщил глава республики Сергей Меликов, на место происшествия направлены наряды полиции, медики и МЧС.

— По моему поручению на месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧС России по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника, — уточнил глава республики.

Городские службы осуществляют подвоз воды на место пожара. По данным мэрии города, задействованы все водовозы, имеющиеся в наличие в МБУ «Благоустройство Махачкалы» и ОАО «Махачкалаводоканал».

Местным рекомендуют воздержаться от выездов в зону ЧП без необходимости. Спасатели просят не мешать работе экстренных служб.

Причина взрыва на заправке в Махачкале

Предварительно причиной трагедии называют разрыв газового баллона в автосервисе. Спасатели эвакуируют людей из близлежащих домов.

На месте работают более 70 пожарных и 20 единиц техники. Фото: МЧС России

По факту возгорания надзорниками республики организована проверка. На месте происшествия работает заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов.

Также стало известно, что на место ЧП вылетел заместитель министра здравоохранения России. Виктор Фисенко координирует работу по оказанию помощи пострадавшим от взрыва. Сейчас он посетил раненых в РКБ.

В это время на станции переливания крови возникли очереди из желающих помочь жертвам ЧП. В минздраве республики сообщают, что крови достаточно и просят отзывчивых граждан приходить утром.

Локализовать огонь удалось в час ночи. В результате площадь пожара на АЗС в Махачкале составила 600 кв.м. Еще через пол часа огнеборцам удалось полностью ликвидировать открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций.

На месте работают более 70 пожарных и 20 единиц техники. Фото: МЧС России

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова, пострадавших доставят из Махачкалы в Московские клиники спецбортом.

— В готовность приведён самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями, которые предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате ЧС. В том числе, для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, — уточнили спасатели.

Также врачи и психологи окажут горожанам помощь на борту самолета.