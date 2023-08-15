Пожар на АЗС после взрыва тушили более трех часов. Фото: ГУ МЧС

Более 60 пострадавших в больницах, 12 человек погибли. В числе жертв дети: двоих не удалось спасти, еще с 13 сейчас работают медики. Взрыв на заправке в Махачкале произошел 14 августа 2023 года около десяти вечера: начался пожар, потом взорвались баллоны с топливом. Рассказываем последние новости о взрыве на заправке в Махачкале 14 августа 2023 года.

Тела погибших пришлось доставать из-под завалов. Фото: ГУ МЧС

Что произошло на заправке в Махачкале 14 августа 2023 года?

В этот момент на популярной заправке в пригороде Махачкалы и рядом с ней было довольно людно. Во-первых, вокруг находятся жилые дома, во вторых, многие приехали подзарядить машины топливом. Сам пожар возник не на АЗС, на автосервисе рядом. Предварительная причина - загорелся автомобиль, который находился на сервисном обслуживании. Многие люди стали подходить поближе, снимать огонь на телефоны. О моменте взрыва рассказал работник АЗС, который также пострадал.

- Машина загорелась в автосервисе и все это перекинулось на нашу заправку. И потом раздался взрыв, на голову мне что-то свалилось, я ничего не видел. Но сознание не потерял, помогал тем, кому мог помочь, кого смог вытащил. Там было темно и все горело.

После того, как огонь перекинулся на заправку, взорвались два баллона. Людей в радиусе 50 метров сбило с ног взрывной волной.

Локализация пожара после взрыва на заправке в Махачкале

Пожар на АЗС в Махачкале был локализован около часу ночи. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Всего на месте ЧП работали более 260 человек спасателей, 80 единиц техники. К оказанию помощи пострадавшим присоединились добровольцы.

В 01:21 ликидировано открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций.

Число погибших и пострадавших во взрыве на заправке в Махачкале 14 августа: последние данные

Согласно последним данным МЧС по республике Дагестан, погибли во время ЧП 12 человек, из них двое детей. Еще около 66 человек пострадали, оказались в больницах. В их числе - 13 несовершеннолетних. По словам очевидцев, они находились в автобусе почти в эпицентре взрыва. Сейчас детям оказывают помощь, по нашим данным их состояние не вызывает опасений. Ребята находятся в Детской республиканской клинической больнице. Их посетила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

Сначала всех пострадавших доставляли в Новолакскую больницу, затем транспортировали в другие учреждения, в зависимости от степени тяжести травм.

- Больше всего было людей с сильными ожогами, переломами кистей рук, также были ранения в голову, - рассказывает врач больницы.

Как рассказал врач республиканской больницы, куда доставили около 30 пострадавших, состояние большинства нормальное. Серьезная операция понадобилась троим жертвам, состояние которых было тяжелым.

Уже ночью было принято решение доставить пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. Для этого в готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России со специальными медицинскими модулями, в том числе искусственной вентиляцией легких. Распоряжение отдал глава МЧС РФ Александр Куренков. На борту самолета в столицу Дагестана прибыли врачи отряда "Центроспас" и психологи МЧС. Они будут работать и с пострадавшими, и с семьями погибших.

Жители Махачкалы продолжают разыскивать своих близких и выяснять, что с ними случилось. Родители ищут 14-летнего мальчика - он работал на автомойке неподалёку и теперь не выходит на связь. Близкие опасаются, что ребенок мог побежать к месту пожара, чтобы снять видео.

Появился и список пострадавших.

Спасателям пришлось поработать на разборе завалов. Фото: ГУ МЧС

Что случилось после взрыва АЗС в Махачкале?

На место ЧП незамедлительно прибыл и глава Дагестана Сергей Меликов. Он сообщил, что здесь сейчас работают все службы, в том числе прокуратура. Ведомству предстоит разобраться в причинах пожара и выяснить, насколько соблюдалась техника безопасности и закон о промышленной безопасности на объекте.

После взрыва на заправке на Сулакской трассе был организован объезд участка дороги, где случилось ЧП, чтобы автомобилисты не мешали работе экстренных служб. Для нормализации движения был организован объезд: с бабаюртовской развилки в сторону города Хасавюрта.

Продолжают работать медики: раненных развозят по всем городским больницам, доставляют в травмпункты. К дверям учреждений приходят родные и близкие. Сотни людей выстроились в очереди на станции переливания крови, врачи утверждают, что плазмы крови и ее компонентов достаточны, но горожане хотят помочь землякам.

- На месте ЧП работали 28 бригад скорой медицинской помощи, в том числе бригады центра катастроф. Всего пострадали 66 человек, из них 10 сейчас в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за каждую жизнь. Всем необходимым учреждения обеспечены. К нам летят медики Москвы, а также из Чеченской республики также подъезжает уже бригада врачей, делается все возможное, чтобы обеспечить помощью всех пострадавших, отметил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Что происходит на месте взрыва заправки в Махачкале?

Тела погибших спасатели уже вынесли с места ЧП, они сильно обгорели. Специалисты продолжают разгребать завалы - рухнуло само здание заправки. Перед ней стоят множество покореженных машин с разбитыми стеклами, продавленными капотами. В некоторые машины прилетели куски бетона - их взрывной волной оторвало от стен заправки.

Рядом все еще находится много людей, в том числе жители соседних домов. Близко к месту ЧП их не подпускают для их же собственной безопасности.

В соседних домах выбиты стекла, многих жителей также настиг удар взрывной волны - они получили ушибы и ссадины. Сейчас в окружающих жилых зданиях отключен газ. На место происшествия прибыло руководство и сотрудники «Газпром межрегионгаз Махачкала» и «Газпром газораспределение Дагестан». Они обеспечивают контроль над состоянием объектов системы газоснабжения.