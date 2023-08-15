Взрыв повредил все здания вокруг заправки и станции техобслуживания Фото: СОЦСЕТИ

Прогремевшие в Махачкале 14 августа взрывы унесли десятки жизней и стали одной из страшнейших трагедий на памяти дагестанцев. Как такое могло произойти и что стало причиной — разбирались корреспонденты «КП-Северный Кавказ».

По официальным данным, первый взрыв прогремел в результате пожара на станции техобслуживания на федеральной трассе Махачкала — Астрахань. Затем огонь перекинулся на соседнюю АЗС, где сдетонировали две цистерны с топливом.

Следователи пока публично не выдвигают версии, что конкретно стало причиной взрыва. Но, поговорив с местными жителями, «Комсомолка» выяснила — эпицентром взрыва, вероятнее всего, стал склад удобрений по соседству с обоими зданиями.

— Чей-то склад был. Человек арендовал склады и хранил там ее, — рассказали редакции местные жители.

Чем опасен нитрат аммония (аммиачная селитра)

На складе хранилась аммиачная селитра — крайне токсичное и взрывоопасное вещество. Собеседники «КП» вспоминают аналогичное происшествие в Бейруте в 2020 году.

Тогда в порту сдетонировало 2750 тонн селитры. Вещество было конфисковано и отправлено в одно из портовых хранилищ. Груз должны были уничтожить, но не успели — селитра взорвалась. В результате небрежности портовых рабочих погибли 210 человек.

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Для чего используется селитра

Аммиачная селитра, или нитрат аммония, широко используется в садоводстве и агропромышленности. Ее применяют для основного и припосевного внесения, корневой и некорневой подкорки. Селитру используют как в чистом виде, так и в водном растворе.

Сколько конкретно селитры хранилось на складе в Махачкале — пока неизвестно. По разным версиям, на складе могло храниться до 100 тонн вещества, но самые реалистичные оценки говорят о 100 килограммах. Владельцу склада предстоит ответить на этот вопрос следователям, которые сейчас разыскивают его. Однако выяснилось, что в помещении сдетонировали три цистерны с селитрой в неопределенном объеме.

Почему селитра взрывается?

При нагревании аммиачная селитра начинает разлагаться. При высоких температурах возможна детонация. Причиной мог стать пожар, который перед этим разгорелся в здании.

— У нас тут сервис, СТО, машины ремонтируют, и у товарища как-то оказалась селитра. От взрыва все здесь снесло. Рядом, на территории АЗС, как назло стояла бочка с бензином. Такой взрыв, от заправки такого ущерба не бывает, — рассказал очевидец происшествия, помогавший спасать раненых.

С этим согласны и эксперты — специалисты утверждают, что такая мощность совсем не характерна для взрыва автозаправки. На месте образовалась огромная воронка, которая дымилась даже спустя 13 часов после тушения пожара.

Местность возле эпицентра взрыва плотно застроена. Об этом говорят и местные жители, и картографические данные. Рядом — жилая многоэтажка и частные дома. Напротив — кафе, гаражи, магазин автозапчастей, гостиница и та самая станция техобслуживания. От взрыва пострадали все близлежащие постройки.

Район, в котором произошел взрыв в Махачкале, запечатлели на картах до трагедии Фото: Яндекс. Карты

По последним данным, трагедия в Махачкале унесла жизни 35 человек. Но на месте до сих пор работают спасатели и следователи, они продолжают находить неопознанные тела. Количество погибших постоянно растет, как и число пострадавших. На данный момент, по официальной информации, в больницах 65 человек, из которых 11 в тяжелом состоянии.

Глава Дагестана Сергей Меликов выдвинул свою версию взрыва в Махачкале.

— Мне кажется, что во главе угла стоит жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду. По самым примитивным требованиям, никак не может станция техобслуживания находиться в пяти метрах от заправочного пункта! Но мы это делаем, зачастую своими руками, — заявил политик.

Взрыв цистерн с селитрой — пока что доминирующая версия касательно причин трагедии. Федеральный Следственный комитет отправил в Махачкалу своих лучших следователей и криминалистов, им предстоит установить точную причину. Также свою проверку проводит Генпрокуратура РФ. Глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить законность размещения АЗС в Махачкале.

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