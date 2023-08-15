«Вокруг — огонь и трупы»: очевидец, чудом выживший в эпицентре взрыва в Махачкале, рассказал страшные детали трагедии

Ибрагим стал одним из немногих выживших в эпицентре взрыва. Фото: личный архив героя / МЧС РФ Фото: Залина ТАТАРОВА

Среди тех, кто оказался в непосредственной близости от эпицентра взрыва в Махачкале, выжили единицы. Один из них — чудом уцелевший 39-летний Ибрагим — рассказал корреспонденту «КП-Северный Кавказ» ужасающие подробности трагедии.

«Люди под ногами валяются»

Вечером 14 августа Ибрагим с младшим братом и другом ехали отдыхать на море. Машина застряла в пробке на федеральной трассе прямо напротив СТО, где позднее сдетонируют цистерны с селитрой.

— Подъезжали к ТЦ и уже было видно, что машина горит в мастерской. Увидел толпу, собрались возле пожара. Я только сказал — почему люди стоят снимают, почему они не отходят. И через две секунды — взрыв, и все в тумане. Мы даже из машины выйти не успели, — вспоминает Ибрагим.

В момент взрыва машина с тремя парнями стояла всего в 7 метрах от эпицентра. Это Ибрагим выяснил уже позже, когда на следующий день приехал к месту происшествия. Расстояние от его сгоревшей машины до дымящейся воронки можно преодолеть всего парой шагов.

Но цифры выяснятся потом. А в момент трагедии в голове Ибрагима — только шок.

— Машины за нами сразу начали гореть, вспыхнуло все подряд. Я некоторое время не мог выйти, дверь машины заклинило от ударной волны. Только кое-как ногами я вытолкнул дверь, вышел, пробежал пару метров. Смотрю, уже под ногами люди валяются. Это очень страшная картина. Это было жутко, словами не передашь… — срывающимся голосом говорит собеседник «КП».

«Брат, не проходи мимо, помоги»

Едва оправившись от первоначального шока, Ибрагим забеспокоился — а где брат?

— Насчет брата я очень сильно переживал. Потом смотрю — его футболка белая мелькает, он оттаскивает людей от огня. Успокоился, потом и сам пошел помогать. Это все спонтанно, не понимаешь в этот момент, что делаешь, о себе уже не думаешь. Потому что каждый смотрел в глаза и говорил: «Брат, не проходи мимо, помоги», — рассказал он корреспонденту.

Он вспоминает, что еще до приезда спецслужб десятки парней подошли к месту трагедии и стали помогать раненым — рискуя собой, под угрозой стремительно разгоравшегося огня и, возможно, повторного взрыва.

Сколько раненых смогли вытащить братья, собеседник редакции уже не помнит — все происходило в тумане, на автомате. Но тем, кто был в огне, уже невозможно было помочь. На глазах Ибрагима человек сгорел заживо…

— Все помогали чем могли. Я контуженный, вообще не понимал, что вокруг творится. Тут машина горит, там горит, вокруг огонь. Мы не растерялись, вытаскивали раненых. Старались вытаскивать тех, кто двигался, кричал. Самым искалеченным уже было не помочь, у кого полголовы нет, у кого-то живот наизнанку… Потом, когда уже службы приехали, нас на скорой оттуда увезли, — продолжает рассказ очевидец.

К этому моменту ему уже стало плохо. Поездку на скорой Ибрагим вообще не помнит. Как оказалось, он потерял сознание, помогая пострадавшим, и оттаскивать в машину пришлось уже его. Очнулся мужчина только в больнице.

— Я не захотел там оставаться. Мне при виде раненых, покалеченных еще хуже становилось. Я им объяснил, они мне сделали укол и отпустили. Сказал, что у меня мать медсестра, она позаботится, — рассказал он.

Мать братьев была в селе, ни о чем не знала. Ее, к облегчению парней, не было среди толпы родственников, которые отчаянно искали пропавших близких. О том, что были на месте взрыва, но уцелели, братья сообщили ей только утром.

Вокруг никто не выжил

По сети распространяют разные версии о том, сколько было взрывов, что именно рвануло. Вот что помнит Ибрагим:

— Взрывов было много. Был один самый сильный, где, как говорят, селитра взорвалась. Потом уже газовые баллоны взрывались на заправке, но это мелочи по сравнению с первым взрывом, мы их даже не чувствовали.

Особенно больно ему было видеть детей. Маленькие безжизненные тела врезались в память на всю жизнь.

— Вытащили женщину без сознания, с ней была маленькая девочка. Только она очнулась, как начала кричать, плакать: «Мои дети, мои дети». На границе огня, когда дальше уже невозможно было пройти…ну, видно было, тела маленькие. Они не двигались, лежали метрах в трех от эпицентра взрыва, — с содроганием вспоминает Ибрагим.

Почему первой реакцией парней было не спасаться, а пойти вплотную к огню спасать людей? Как считает собеседник редакции, такой инстинкт у него появился в армии, где он уже сталкивался с трагедиями. Этот порыв разделили многие земляки — как рассказал Ибрагим, почти все подъезжавшие водители не отказывались помочь в перевозке пострадавших.

— Вариантов не было не помогать. Чтобы уйти, пришлось бы перешагивать через них. А это…вообще нехорошо, — считает он.

Ибрагиму, его брату и другу несказанно повезло. В такой близости от взрыва он стал одним из немногих, кто остался жив.

— Вокруг нас никто не выжил. Как мы остались без единой царапины, у меня в голове не укладывается. Всевышний уберег, — уверен выживший.

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