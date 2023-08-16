Задушила и закопала: на Ставрополье посадят мать за убийство младенца после родов

Жительница Ставрополья получила срок за убийство новорожденной дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Нефтекумском округе Ставрополья на скамье подсудимых оказалась 33-летняя местная жительница, которая убила новорожденного ребенка. В январе 2022 года злоумышленница родила здоровую девочку, однако ребенок был нежеланный. Роды проходили в тайне, никто даже не знал о беременности женщины, к врачам она не обращалась.

Поняв, что она не желает растить малышку, мать решила избавиться от ребенка. Ни мораль, ни опасность уголовного наказания не остановило ее от убийства новорожденной.

— Поскольку ребенок являлся нежеланным, чтобы сохранить в тайне факт беременности и родов, который она скрывала от своих знакомых и близких родственников, злоумышленница решила совершить убийство своего новорожденного ребенка, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Мать перекрыла дыхательные пути дочери, не давая ей дышать. Крика никто не услышал, и ребенок задохнулся. Осталось избавиться от тела: злоумышленница решила закопать тело за гостиницей. Нескольким позже за зданием нашли закопанное тело, эксперты сказали, что девочка умерла от асфиксии.

— Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым. С целью установления лиц, причастных к совершенному преступлению, а также совпадений с генетическим профилем младенца было проведено более 2 тысяч судебных экспертиз, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Правоохранительные органы все же нашли мать ребенка, против нее завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование завершили, и материалы передали в суд. Фигурантке грозило до 5 лет тюрьмы, но суд приговорил ее к 1,5 годам колонии-поселения. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.