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Происшествия16 августа 2023 14:04

Задушила и закопала: на Ставрополье посадят мать за убийство младенца после родов

Жительницу Ставрополья осудили за убийство новорожденной дочери
Данил ЮРКОВ
Жительница Ставрополья получила срок за убийство новорожденной дочери

Жительница Ставрополья получила срок за убийство новорожденной дочери

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Нефтекумском округе Ставрополья на скамье подсудимых оказалась 33-летняя местная жительница, которая убила новорожденного ребенка. В январе 2022 года злоумышленница родила здоровую девочку, однако ребенок был нежеланный. Роды проходили в тайне, никто даже не знал о беременности женщины, к врачам она не обращалась.

Поняв, что она не желает растить малышку, мать решила избавиться от ребенка. Ни мораль, ни опасность уголовного наказания не остановило ее от убийства новорожденной.

— Поскольку ребенок являлся нежеланным, чтобы сохранить в тайне факт беременности и родов, который она скрывала от своих знакомых и близких родственников, злоумышленница решила совершить убийство своего новорожденного ребенка, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Мать перекрыла дыхательные пути дочери, не давая ей дышать. Крика никто не услышал, и ребенок задохнулся. Осталось избавиться от тела: злоумышленница решила закопать тело за гостиницей. Нескольким позже за зданием нашли закопанное тело, эксперты сказали, что девочка умерла от асфиксии.

— Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым. С целью установления лиц, причастных к совершенному преступлению, а также совпадений с генетическим профилем младенца было проведено более 2 тысяч судебных экспертиз, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Правоохранительные органы все же нашли мать ребенка, против нее завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование завершили, и материалы передали в суд. Фигурантке грозило до 5 лет тюрьмы, но суд приговорил ее к 1,5 годам колонии-поселения. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ