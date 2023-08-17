Кадыров перечислил абсурдные и противоречащие религии правила современных чеченских свадеб

Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на чеченских свадьбах. Фото: соцсети/Архив "КП" Фото: Данил ЮРКОВ

«Совершенно абсурдные правила» свадебных церемоний, появившиеся в Чечне, подверглись серьезной критике главы республики Рамзана Кадырова. По его словам, сейчас чеченские свадьбы пресытились нововведениями, которые полностью противоречат религии и национальным обычаям. Тем не менее люди продолжают следовать этим правилам.

На совещании с представителями власти, духовенства и правоохранительных органов были подведены итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов. Главным вопросом стали именно свадьбы, так как за последнее время торжества сильно изменились, причем не в лучшую сторону. Ряд «ненормальных явлений» удалось искоренить, но это еще не все.

— Нам удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата. Я обратил внимание присутствующих, что какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы, – написал Кадыров в социальных сетях.

С таким королевским размахом проходят некоторые чеченские свадьбы. Фото: соцсети Фото: Данил ЮРКОВ

Кражи невест, демонстрация благосостояния, сбор приданого для невесты, которое на деле ее семья не может себе позвонить, и другие «ненормальные явления» постепенно искореняются в Чечне. Из-за них значительно растут расходы на свадьбы, что некоторые просто не могут «потянуть». Традиции меняются на нововведения, что в корне «недопустимо».

Стоит только вспомнить, с каким королевским размахом прошла чеченская свадьба 22-летней студентки МГУ Айны Джабраиловой в 2018 году. Платье невесты стоило 30 млн, приданого набрали 30 чемоданов. Негласно эту церемонию окрестили свадьбой года.

При этом Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев рассказал на совещании, что в вопросе сохранения семей есть значительные успехи. И все же свадебные нововведения являются острой темой, которую вскоре будут обсуждать имамы мечетей, религиозные и общественные деятелей республики.

Работа по внедрению традиций в свадьбы вносит и минкультуры Чечни во главе с Айшат Кадыровой. Одно из свадебных агентств республики уже уделает внимание тому, чтобы устранить нововведения и делает упор на традиционность. По словам Кадырова, регулярно проводятся культурно-развлекательные мероприятия, раскрывающие особенность чеченского менталитета.

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