На Ставрополье жених бросил гранату в дом гостя, недостаточно радовавшегося его свадьбе

Житель Ставропольского края пошел на крайние меры. Фото: Архив КП Фото: Иветта АВРААМОВА

В народе принято считать, что свадьба без драки — не счастливая. Видимо, подумав над этой присказкой, новоиспеченный жених из Ставропольского края и решил пойти на крайние меры.

Торжество молодоженов 16 августа то ли не впечатлило его 45-летнего земляка, селянина из Дербетовки, то ли расстроило. Недовольный вид гостя разозлил 26-летнего виновника торжества. Слово за слово, завязался небольшой конфликт, слава богу, не переросший на свадьбе в потасовку или еще что-то посерьезнее.

Уже когда все разъехались, примерно в 1:30 ночи, не сумевший простить товарищу «кислую мину» ставрополец подошел к его дому и закинул гранату. Взрывная волна выбила окна, оборвала кровлю и задела двор. К счастью, никто, включая хозяина, не пострадал. Сейчас с «взрывоопасным» парнем разбирается полиция.

— В дежурную часть полиции Апанасенковского округа поступило сообщение о громком хлопке на территории одного из домовладений села Дербетовка. В настоящее время полицией проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лица, возможно причастного к совершению противоправного деяния, предположительной причиной которого является бытовой конфликт, — обозначили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.