Разделывает и ест щенков: живодер со Ставрополя безжалостно убивает животных на глазах у детей

Живодер завелся в станице на Ставрополье, он убивает животных на глазах у детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В станице Лысогорской на Ставрополье завелся живодер, который безжалостно расправляется со щенками и, по словам местных жителей, даже ест их. Причем занимается этим он в том числе на глазах у детей. На жалобы людей и зоозащитников никто не реагирует, а Алик – так, говорят местные, его зовут – продолжает бесчинствовать.

Жители станицы узнали о живодере после того, как он сам явился на улицы, и оторвал несчастному щенку голову прямо на глазах у детей напротив детской площадки. В социальных сетях заявляют, что Алик давно приехал из Ростова, отсидел добрую половину жизни, вернулся на волю, заболел туберкулезом и стал очень много пить. Его можно даже назвать алкоголиком.

Избавиться от туберкулеза живодер решил разделыванием и поеданием собак (существует миф, что собачье мясо помогает от заболевания, но это не является действительностью). За сомнительное удовольствие отрывать головы бедных животных на глазах детей один из местных жителей решил наказать Алика.

Щенки запуганы после живодера. Фото: соцсети

Но мужчина, решивший остановить беспредел живодера, только раззадорил его. После этого Алик покалечил еще двоих животных, и это явно не начало и не конец – будут еще жертвы.

— Ездила их кормить. Я приезжаю – у одной лапа сломана. В клинике мы сделали ей операцию и вставили спицу, так как был двойной перелом. Вторую я до сих пор не могу отловить, потому что она очень сильно запугана: у нее тоже перебита лапа и травмирован глаз, – пишут в социальных сетях слова зоозащитницы.

Пострадавшего щенка прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Фото: соцсети

По информации из соцсетей, участковый не реагирует на заявления от местных жителей. Максимальное наказание для живодера – сутки под административным арестом, а после этого просто отпустили. Уголовного дела никто заводить не стал.

Живодер продолжает спокойно ходить по улицам станицы, а в какой-то момент сосед Алика убил змею. Тот же попросил отдать ее труп, чтобы съесть. Пока что правоохранительные органы ничего не делают, никаких проверок не организовано.