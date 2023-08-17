Губернатор Ставрополья об итогах уборочной кампании: «Обеспечиваем себя и всех соседей»

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В многофункциональном выставочном центре «МинводыЭКСПО» 17 августа стартовала международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО - 2023». Радио «Комсомольская правда» организовало там свою открытую студию, первым гостем которой стал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Глава региона подвел промежуточные итоги уборочной компании, объяснил, почему так важно создать агроклассы по всему краю и раскрыл, какими фишками местные аграрии способны удивить всю страну.

Вкуснее, чем в Белоруссии

- Погода летом не радовала аграриев. Дожди, жара, засуха. Однако это не помешало завершить уборку зерна успешно. Какие можно подвести итоги?

- На самом деле, они еще промежуточные, потому что мы все-таки зернобобовые только убрали, еще масленичные и кукуруза у нас. Очень тяжёлые условия были, очень много отягощающих факторов, начиная от этих незаконных санкций, заканчивая погодными, климатическими условиями. Тем не менее, мы четко видим, что мы потеряли всего лишь 3% от урожая. Но на сегодняшний день, задатки или задел, связанный с кукурузой, нас радует. Я думаю, что мы на цифры прошлого года выйдем. А сегодня мы уже убрали 8 млн 200 тысяч тонн зернобобовых культур. Это очень хороший результат для Ставропольского края в текущих условиях.

У региона - большие планы по развитию АПК. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

- В части мелиорации у края есть тоже хорошие результаты в этом году, в частности, картофель у нас на Ставрополье теперь выращивают. И даже вспомнить вашу встречу с президентом Владимиром Путиным, вы заявили, что картофель у нас даже вкуснее, чем в Белоруссии. В каких объемах выращиваем? И какие успехи в части мелиорации?

- Мы в этом году планируем 11 гектаров орошаемых земель вводить. То есть мы сегодня уже их ввели и сейчас получаем от Правительства Российской Федерации, от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации компенсацию за проделанную работу. Если говорить про это направление, в этом году мы на 17% наращиваем площади именно по картофелю. Кстати, мы на территории Минераловодского городского округа находимся, рядом Предгорный район - он является лидером по производству картофеля, бургустанской картошки. Я не хочу никого хвалить. Я знаю, что ставропольская самая лучшая.

- Вы уже похвалили максимально!

- Да, ставропольская - самая лучшая, а внутри Ставропольского края за это потребители проголосуют рублем. То есть мы наращиваем производство картофеля. Пока что урожай до конца не собран, мы порядка 140-160 тысяч хотим картофеля убрать. Мы также сейчас начали сажать морковку, лук. Мы всегда сажали лук и очень хорошо у нас шло. Конечно же, большой клин у нас связан с полями гибридизации. То есть сегодня необходимо заниматься импортозамещением, и мы очень много производим семян кукурузы. Мы более чем в пять раз сами себя обеспечиваем, всех соседей обеспечиваем семенами. Поэтому мы также этот тренд продолжим на увеличение площади орошения, здесь немножко сейчас ограничивающие факторы, связанные со стоимостью воды. Я думаю, здесь тоже с министром сельского хозяйства будем работать.

Каждый четвертый саженец яблони - наш

- На другом, не менее крупном форуме в «МинводыЭКСПО», который называется «Pro Яблоко», речь шла о развитии садоводства, а именно о выращивании яблок у нас на Ставрополье. И Минераловодский городской округ уже называют чуть ли не яблочной столицей. При этом мы знаем, несмотря на то, что уже немало земель отданы под сады, федеральное правительство поставило не менее амбициозные задачи - увеличить обороты к 2025-му году.

- Яблоко - это же продукт здоровья. Поэтому употребление этого фрукта во всем мире кратно превышает потребление в Российской Федерации. И не только соки и пюре, но именно чистые яблоки. Поэтому здесь, конечно, нужно наращивать. Мы как ежегодно закладывали порядка 600 гектаров суперинтенсивных садов, так и закладываем. В целом где-то 2000 гектаров мы закладываем под плодово-ягодные культуры на Ставрополье.

Владимир Владимиров в выездной студии «Комсомолки». Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

- Интенсивные сады - это ставропольская фишка, наша?

- Суперинтенсивные. Наша фишка в этих суперинтенсивных садах в том, что мы довели объемы производства на посадочную до 3 млн штук в год. В целом потребности в России в четыре раза больше. Но фактически каждый четвертый саженец - это саженец Ставропольского края. Вот это уже наша фишка. И мы здесь очень плотно импортозамещением занимаемся. Дальше мы на этом не остановились. Черешня в этом году мощнейший урожай нам дала, сейчас персики убираются. Мы впервые посадили грушу в Ставропольском крае, через два года будем крупнейшими производителями груши в России. Здесь мы будем, конечно, вместе с Карачаево-Черкесией работать, потому что это их культура, и мы с ними в содружестве здесь работаем.

- Невозможно обойти тему животноводства. Были субсидии для фермеров, которые развивают это направление. Что это были за субсидии на Ставрополье?

- Мы начали субсидировать покупку племенной головы, чтобы люди имели хороший материал и хорошие деньги зарабатывали. Мы наконец-то сдвинулись в части роста объемов производства мяса крупного рогатого скота, у нас на 7% рост, это предварительно, поэтому по итогам года мы посмотрим, какая цифра будет. По молоку мы неплохо продвинулись.

Агроклассы - в массы!

- Ещё одна из агроцелей, которую вы называли - развивать науку, инновации. В этом направлении есть какие-то прорывные вещи, особенно сейчас, в условиях санкций?

- Мы вошли сегодня с двумя нашими университетами в программы по переоборудованию лаборатории для создания мощностей под собственную селекцию. Наш Ставропольский научно-исследовательский институт как был основой для развития семеноводства, так он и сохранился. Дальше - это только первый год грантов, которые мы получили, собственные средства направили на поддержку этих лабораторий. Я не люблю превосходных форм, но тем не менее, так как мы один из самых крупных сельскохозяйственных регионов, мы должны стать одним из самых крупных регионов по настоящему импортозамещению. Мы сегодня очень много обсуждаем вопросы, связанные с воспроизводством к 2030 году не менее 70% собственной селекции. И Ставропольский край должен стать одной из опорных точек этой собственной селекции.

Учащиеся аграрных специальностей имеют возможность опробовать самую разную технику. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

- Буквально на днях вы рассказывали, что в школах вводят агроклассы. В каких регионах нам этого ждать?

- Мы хотим по всему краю. Помните, были классы для будущих нефтяников, будущих газовиков, были профильно-ориентированные классы. Уже второй год подряд мы работаем над тем, чтобы наши поставщики техники, поставщики агрохимии, поставщики навесного оборудования открывали классы собственного оборудования.

- То есть прямо с техникой?

- Прямо со всем. Сегодня человек, который учится на аграрном направлении, может прийти и на «Беларуси» поехать, на «Акросе» поехать, использовать технику наших светлоградских мехмастерских, и он сразу профильно ориентируется. Сейчас уходим дальше вместе с институтом, вместе с сельхозпроизводителями заходим и делаем профильно-ориентированный класс. Все сегодня понимают нехватку кадров. Сегодня нет, наверное, отрасли, где, может быть, за исключением каких-то, но хороших кадров нет. Поэтому ранняя профориентация ребенка - это наша основная цель.