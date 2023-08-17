«МинводыАГРО». День первый

Выставка «МинводыАГРО» в этом году совмещена с Днем поля Ставропольского края. Фото: пресс-служба губернатора СК

17 августа открылась Международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО». В этом году она, традиционно, проходит в выставочном комплексе «МинводыЭКСПО». Новаторство этого года - выставку совместили с Днем поля Ставропольского края.

В этот раз году на выставку приехали около 150 компаний-участников со всей страны и соседней Белоруссии. Производители зерна, кормов для животных, удобрений. Отдельная выставка посвящена достижениям сельхозтехники. На десяти тысячах квадратных метров разместились настоящие промышленные гиганты. Тракторы, посеватели, корчеватели. Всего больше ста видов самой инновационной техники. Ее производители не боятся санкций, большинство запчастей - отечественного производства.

- Мы приезжаем сюда каждый год, - рассказывает председатель крестьянско-фермерского хозяйства из Новоселицкого округа Ставрополья. - Только здесь мы можем с глазу на глаз поговорить с коллегами, узнать новые предложения банков, обсудить инновации в сельском хозяйстве.

Подготовились и тематические площадки. Весь день на выставке проходят пленарные заседания с представителями федеральной и региональной власти, аграриями и кредитными организациями. Информационным партнером выставки «МинводыАГРО» стала «Комсомольская правда». В выставочном центре работает открытая студия «Комсомолки». На вопросы наших журналистов в первый день форума ответил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он поделился итогами уборочной кампании.

- Очень тяжёлые условия были, очень много отягощающих факторов, начиная от этих незаконных санкций, заканчивая погодными, климатическими условиями. Тем не менее, мы четко видим, что мы потеряли всего лишь 3% от урожая. Но на сегодняшний день, задатки или задел, связанный с кукурузой, нас радует. Я думаю, что мы на цифры прошлого года выйдем. А сегодня мы уже убрали 8 млн 200 тысяч тонн зернобобовых культур. Это очень хороший результат для Ставропольского края в текущих условиях, - рассказал нашим журналистам Владимир Владимиров.

Особенно оценил выездную студию «Комсомольской правды» спикер краевой Думы Николай Великдань.

- Очень неожиданно и очень масштабно. «Комсомолка» привлекает к микрофону экспертов, которые должны говорить, отвечать на вопросы, разъяснять свою позицию и делиться мнением, - заявил председатель регионального парламента.

В эфир радио «Комсомольская правда» из открытой студии сегодня вышел и глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко. По его мнению, Минеральные Воды уже являются центром притяжения деловых кругов всего Северо-Кавказского округа. Открытая студия будет работать на «МинводыАГРО» до закрытия выставки 19 августа.