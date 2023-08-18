Катались без экипировки с разрешения взрослых: дети 4-х и 6-и лет разбились на квадроцикле на Ставрополье

Двум ребятам разрешили покататься на квадроцикле, а теперь за их жизнь борются врачи. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Данил ЮРКОВ

В Арзгирском округе Ставрополья два малолетних ребенка смогли покататься на квадроцикле, но попали в аварию. В селе Аргиз накануне вечером родители допустили, что два малыша, 4-х и 6-и лет, взяли ключи от спортивного «Кайо» и уехали кататься.

Поездка не продлилась долго, так как у детской площадки в частном секторе водитель не справился с управлением и врезался в линию электропередач. На место происшествия вызвали скорую помощь для помощи пострадавшим, а также автоинспекторов, которые начали разбираться в причинах аварии с детьми.

— Ни у водителя, ни у его пассажира экипировки не было, поэтому с тяжелейшими травмами головы и шеи дети доставлены в реанимацию, за их жизнь борются врачи, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Дети находятся в больнице в тяжелом состоянии, удар в ЛЭП оказался серьезным. Квадроцикл смог разогнаться до скорости, которая опасна для малолетних, а отсутствие экипировки усугубило аварию.

Автоинспекторы выяснили, что квадроцикл принадлежит отцу пострадавшего пассажира, детям разрешили покататься на нем. Теперь правоохранительные органы начали проверку, обстоятельства устанавливаются. Родителям грозит наказание за то, что позволили ребятам сесть за руль и допустили аварию. Следователи уже завели уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Подобное происшествие встречается не в первый раз. Во Владивостоке, например, езда на квадроцикле унесла жизнь шестилетней девочки. Отец решил покатать детей, но не справился с управлением. Транспортное средство рухнуло со второго уровня гаражного кооператива.

А в Братске 13-летний подросток оказался на больничной койке после поездки на квадроцикле. Молодой водитель не уступил дорогу кроссоверу и устроил аварию, медики госпитализировали несколько человек.

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