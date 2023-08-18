Дневник выставки «МинводыАГРО». День второй

Второй день Международной агропромышленной выставки «МинводыАГРО-2023» начался с Трактор-шоу. Фото: Минсельхоз СК

Второй день Международной агропромышленной выставки «МинводыАГРО-2023» начался с Трактор-шоу. Механизаторы боролись за звание лучшего и продемонстрировали мастерство управления сельскохозяйственной машиной. Выезжали задним ходом из гаража, поднимали груз с четко обозначенного места и ставили его обратно.

Информационным партнером выставки стала «Комсомольская правда». Мы развернули в выставочном центре открытую студию, куда приглашали гостей выставки и выходили с ними в прямой эфир радио «Комсомольская правда».

Так главный конструктор компании по производству почвообрабатывающей техники Геннадий Чеботарев поделился опытом работы во время санкционного давления.

Геннадий Чеботарев рассказал, что с началом санкций работы стало только больше

- У нас стало гораздо больше работы. Зарубежные компании ушли, а у нас появились новые возможности для реализации. Тем более наши, российские мотыги и культиваторы известны во всем мире, их продолжают покупать, - рассказал Чеботарев.

Мнение, что санкции подтолкнули отрасль к развитию, с коллегой разделяет и руководитель дистрибьюторской фирмы Михаил Бондарев.

Михаил Бондарев отметил, что санкции подтолкнули аграрную сферу к развитию

- Мы все больше стали находить партнеров среди азиатских стран. Нашу продукцию (горюче-смазочные материалы) в этом регионе очень высоко ценятся, экспорт за последний год только увеличился, - отметил Бондарев.

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Аграрии поделились с нашими журналистами, что сейчас особенно активно помогает государство. Различные гранты помогают вернуть до половины затрат, потраченных на открытие и развитие своего дела.