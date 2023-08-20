Аномальная жара на Ставрополье грозит лесными пожарами

Сильная жара может привести к ЧП, предупредили в МЧС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае ближайшие три дня ожидается сильная жара, предупредили в Гидрометцентре и МЧС. Из-за этого чрезвычайная пожароопасность сохраняется по всему региону.

По прогнозам синоптиков, с 13 до 17 часов 20, 21 и 22 августа температура воздуха может достигать +40-42 градусов. В МЧС региона предупредили, что такая погода может привести к происшествиям.

— Существует вероятность возникновения ЧС (происшествий) не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, — заявили в ведомстве.

Также специалисты предупредили, что от жары могут пострадать сельскохозяйственные угодья. А жителям края посоветовали остерегаться тепловых ударов и обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

В Гидрометцентре предупредили, что из-за высокой температуры воздуха повысилась вероятность лесных пожаров.

Карта пожароопасности Гидрометцентра СК

— До конца суток 20 августа 2023 г. в большинстве районов Ставропольского края ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в Предгорном районе — высокая пожароопасность (4 класс), — пояснили синоптики.