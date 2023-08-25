Днем танцует, ночью спасает людей: вопреки болезни фельдшер-хореограф добивается одного успеха за другим

У Екатерины Кротовой из Ессентуков сумасшедший ритм жизни Фото: Залина ТАТАРОВА

«Правда что ли?!» - такой была первая реакция, когда мы прочитали заявку 28-летней Екатерины Кротовой из станицы Ессентукской Ставропольского края на участие в «Леди белых халатах», традиционном конкурсе «КП-Северный Кавказ».

Екатерина Кротова - потомственный медик Фото: Личный архив героя публикации

Во-первых, биографию девушка написала в стихах! Во-вторых, она совмещает сразу две профессии, которые требуют колоссальной отдачи - фельдшера и детского хореографа, а еще успевает гонять на байке, кататься на сноуборде, путешествовать по Кавказу, ходить в спортзал. И делает она это все вопреки достаточно серьезной болезни.

Девушка обожает скорость Фото: Личный архив героя публикации

В рамках проекта «[Не]Обычные люди» мы попросили Екатерину рассказать, откуда в ее сутках столько часов.

На одной сцене с Бабкиной

Во втором классе у Кати диагностировали сколиоз. Он способен привести не только к эстетическим проблемам, но и повлиять на работу легких, сердца, сосудов. Чтобы заболевание не прогрессировало, девочку отдали в спортивно-бальные танцы, потом она перешла в народные.

Екатерина (в центре) танцует сама и учит других Фото: Личный архив героя публикации

Когда пришло время поступать, Катя подала документы в местный медколледж.

- У меня большинство родственников работают в медицинской сфере, я тоже всегда хотела помогать людям. Но и танцы бросать не хотелось. Тогда я предложила руководителю нашего ансамбля «Престиж» набрать детей с 5 лет. До этого были только взрослые ребята, лет 17-18. К моей огромной радости, мне разрешили. Вот уже 11 лет я являюсь тренером. Моему самому первому ученику, которого я веду с 10 лет, уже 21 год! - с гордостью говорит Екатерина.

Екатерину регулярно отмечают за ее деятельность Фото: Личный архив героя публикации

Кстати, поводов для гордости у нее множество - от десятков наград на всероссийских и международных танцевальных соревнованиях до совместного выступления с признанными мастерами своей сферы - народной артисткой России Надеждой Бабкиной и ансамблем «Русская песня» во время их концерта в Ессентуках.

Стихи Хайяма и голоса в голове

Преподавание позволило не только остаться в любимом деле, но и обрести финансовую независимость. Девушка вообще всегда стремится к самостоятельности, в любых сферах.

Жить в таком ритме сложно, но когда просто - Кате не интересно Фото: Личный архив героя публикации

- Я поэтому и выбрала фельдшерское дело, я не люблю, когда мной командуют, - объясняет Екатерина. - Медсестра выполняет манипуляции, которые диктует врач. Мне так жить не хотелось. На вызовах же я могу принимать самостоятельные решения в самых разных сферах - педиатрия, гинекология, кардиология, травматология. Порой это непросто, надо действовать быстро, смело - то буйную женщину пришлось запереть в подъезде до приезда полиции; то аккуратно вести в Скорую больного с приказывающими выброситься в окно голосами в голове; то вежливо всю дорогу до больницы от места, где мы подобрали хронически злоупотребляющего алкоголем пациента, слушать, как он, воспылав ко мне чувствами, читает стихи Омара Хайяма. Да, все это все сложно. Но когда просто - мне не интересно. Я на практике первое что спросила: «Где самое трудное место?». Сказали, что реанимация. Никто из моих одногруппников на тот момент даже не слышал о тех манипуляциях, которые я там проводила. Полученный опыт мне потом много раз пригождался.

Девушка говорит, что на танцах отдыхает душой и телом Фото: Личный архив героя публикации

«Медицина навсегда в сердце»

Екатерина говорит, что после всего, на что она успевала насмотреться за время дежурства, на танцах она отдыхала душой и телом. Хотя отдыхом, конечно, это можно назвать только условно.

Екатерине нравится решать сложные медицинские задачи Фото: Личный архив героя публикации

- Семь лет я работала без выходных, у меня было три работы, - делится собеседница «КП». - Утром я - хореограф в детском саду, потом до вечера танцы с моим коллективом, затем ночная смена на Скорой, немного посплю и все по новой. И так с понедельника по субботу. В воскресенье - танцы и скорая. Спасибо близким, что на меня не обижались, что у меня мало времени на них, только в отпуск. Я его старалась совмещать на всех работах, чтобы полноценно отдохнуть.

Отпуск Катя предпочитает проводить активно Фото: Личный архив героя публикации

В конце разговора Екатерина призналась, что незадолго до нашего интервью приняла решение уйти из медицины.

Екатерина пришла работать на Скорую через неделю после окончания учебы Фото: Личный архив героя публикации

- Ушла и... Тут же на частной Скорой помощи поехала дежурить во время забега вокруг Эльбруса, - смеется девушка. - Я очень люблю свою профессию, но пока что я просто устала. Представьте, какое состояние у человека, который практически не спит, как он выглядит? Медицина навсегда в моем сердце. И, когда кто-то будет нуждаться в моей помощи, я обязательно ее окажу!