Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
28 августа 2023 13:54

На вершине мира: подросток со Ставрополья отправился покорять Северный полюс

Подросток из Михайловска стал членом экспедиции на Северный полюс
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
На Северном полюсе Максим развернул флаг Ставрополья

На Северном полюсе Максим развернул флаг Ставрополья

Фото: Личный архив героя публикации

Члены научно-просветительской экспедиции «Ледокол знаний» на днях вернулись с Северного полюса. Среди 87 детей и подростков были и пятеро уроженцев Ставропольского края. Один из них — 13-летний школьник из Михайловска Максим Плужник — побывал в студии «Радио КП» вместе со своим отцом Николаем. Ведущий Алексей Прус узнал у мальчика захватывающие подробности уникального путешествия.

Дети провели в Арктике 10 дней. По окончании экспедиции 24 августа атомный ледокол «50 лет Победы» причалил в порт Мурманска. Но как подростку удалось попасть в обитель белых медведей и вечных льдов?

Бескрайние льдины Арктики заворожили подростка

Бескрайние льдины Арктики заворожили подростка

Фото: Личный архив героя публикации

— Есть три способа попасть на Северный полюс. Первый и официальный — конкурс «Ледокол знаний» от Росатома, в котором нужно пройти несколько тестирований и записать просветительский ролик на поставленную тему. По результатам этих двух этапов вы можете попасть на сам ледокол. Второй вариант — поехать от радио, которое также проводит конкурс примерно по той же системе. Третий — выиграть во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и стать абсолютным победителем. Я пошел по первому пути, — рассказал Максим.

Экспедиция заключалась в научно-просветительских программах для детей. Пригласили множество экспертов, проводили много интересных лекций на темы от устройства реактора атомного ледокола до нейросетей, которые разрабатываются сейчас в России. Больше всего Максиму запомнились лекции про лазеры: как и почему они работают, для чего используются.

На самом Северном полюсе подросток поднял два флага: родного города Михайловска и Ставропольского края. Это была его личная инициатива.

— Прибыли на точку Северного полюса, нашли хорошую льдину, где можно провести, так сказать, обряд посвящения в полярники. Мы построились в круг и провели самое быстрое кругосветное путешествие. Больше всего запомнилась встреча с первым айсбергом на земле Франца-Иосифа. А также белые пустыни, сплошь покрытые льдом. Разочаровало, что не было северного сияния, потому что оно бывает только в полярную ночь, а сейчас там полярный день, — поделился подросток деталями путешествия.

Обряд посвящения юных полярников

Обряд посвящения юных полярников

Фото: Личный архив героя публикации

Летом в Арктике светло круглые сутки. Ребята спасались плотными шторами с затемнением, чтобы высыпаться.

На ледоколе членам экспедиции провели полную экскурсию. Подростки побывали в командной рубке, где происходит все управление кораблем, показали, где находится атомный реактор и как он работает. Максим отметил, что кормили на ледоколе очень вкусно. И ему повезло с безопасного расстояния заснять белого медведя.

Пока мальчик покорял Северный полюс, дома его ждала семья. Отец Максима Николай признался, что переживал за сына.

— Было приятно осознавать, что твой сын будет на вершине планеты. Мы всегда поддерживаем детей своих во всем. Удивил, иначе не скажешь. До сих пор чувство гордости не покидает, что у нас получилось, — рассказал гордый папа.

Во время экспедиции ребята установили несколько мировых рекордов. Как утверждает Максим, в этом нет ничего такого — в Арктике любое достижение будет «самым северным».

В поездке Максим поставил рекорд

В поездке Максим поставил рекорд

Фото: Личный архив героя публикации

— Мы поставили рекорды по самой северной партии в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным, играли четыре участника экспедиции. Также провели самую северную лекцию со 123 слушателями. Сергею Карякину в один из дней надоело играть в шахматы, и я предложил ему сыграть в нарды. Была непродолжительная партия, и я его победил. В нардах есть элемент удачи, поэтому даже такого эксперта, как Карякин, можно победить, — похвастался школьник.

Максим победил гроссмейстера в нарды

Максим победил гроссмейстера в нарды

Фото: Личный архив героя публикации

На волнах «Радио КП» поговорили и о будущем подростка.

— В конце детского сада Максим заявил: «Я хочу изобрести бесконечную энергию и телепорт». Он занимается у нас в «Кванториуме» с пятого класса, а до этого занимался самостоятельно. Мы помогали чем могли, покупали книги, конструкторы, по электронике. Интерес у ребенка проявился сам собой. Он не зацикливается на чем-то одном, у него разноплановые интересы. Ему нравится и география, и математика, и физика, и химия, — поделился Николай.

Мальчик активно ведет свои соцсети. Но блогером он быть не хочет — душа не лежит. После школы Максим хочет связать жизнь с урбанистикой либо инженерно-проектировочной системой. Собирается получить образование в одном из лучших вузов страны (пока не выбрал, в каком) и развивать родное Ставрополье.

— Мне нравится моделировать, планировать какие-то изменения. Особенно здорово, когда это происходит рядом с тобой, — уверен подросток.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ[Не]Обычные люди