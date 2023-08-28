На вершине мира: подросток со Ставрополья отправился покорять Северный полюс

На Северном полюсе Максим развернул флаг Ставрополья Фото: Личный архив героя публикации

Члены научно-просветительской экспедиции «Ледокол знаний» на днях вернулись с Северного полюса. Среди 87 детей и подростков были и пятеро уроженцев Ставропольского края. Один из них — 13-летний школьник из Михайловска Максим Плужник — побывал в студии «Радио КП» вместе со своим отцом Николаем. Ведущий Алексей Прус узнал у мальчика захватывающие подробности уникального путешествия.

Дети провели в Арктике 10 дней. По окончании экспедиции 24 августа атомный ледокол «50 лет Победы» причалил в порт Мурманска. Но как подростку удалось попасть в обитель белых медведей и вечных льдов?

Бескрайние льдины Арктики заворожили подростка Фото: Личный архив героя публикации

— Есть три способа попасть на Северный полюс. Первый и официальный — конкурс «Ледокол знаний» от Росатома, в котором нужно пройти несколько тестирований и записать просветительский ролик на поставленную тему. По результатам этих двух этапов вы можете попасть на сам ледокол. Второй вариант — поехать от радио, которое также проводит конкурс примерно по той же системе. Третий — выиграть во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и стать абсолютным победителем. Я пошел по первому пути, — рассказал Максим.

Экспедиция заключалась в научно-просветительских программах для детей. Пригласили множество экспертов, проводили много интересных лекций на темы от устройства реактора атомного ледокола до нейросетей, которые разрабатываются сейчас в России. Больше всего Максиму запомнились лекции про лазеры: как и почему они работают, для чего используются.

На самом Северном полюсе подросток поднял два флага: родного города Михайловска и Ставропольского края. Это была его личная инициатива.

— Прибыли на точку Северного полюса, нашли хорошую льдину, где можно провести, так сказать, обряд посвящения в полярники. Мы построились в круг и провели самое быстрое кругосветное путешествие. Больше всего запомнилась встреча с первым айсбергом на земле Франца-Иосифа. А также белые пустыни, сплошь покрытые льдом. Разочаровало, что не было северного сияния, потому что оно бывает только в полярную ночь, а сейчас там полярный день, — поделился подросток деталями путешествия.

Обряд посвящения юных полярников Фото: Личный архив героя публикации

Летом в Арктике светло круглые сутки. Ребята спасались плотными шторами с затемнением, чтобы высыпаться.

На ледоколе членам экспедиции провели полную экскурсию. Подростки побывали в командной рубке, где происходит все управление кораблем, показали, где находится атомный реактор и как он работает. Максим отметил, что кормили на ледоколе очень вкусно. И ему повезло с безопасного расстояния заснять белого медведя.

Пока мальчик покорял Северный полюс, дома его ждала семья. Отец Максима Николай признался, что переживал за сына.

— Было приятно осознавать, что твой сын будет на вершине планеты. Мы всегда поддерживаем детей своих во всем. Удивил, иначе не скажешь. До сих пор чувство гордости не покидает, что у нас получилось, — рассказал гордый папа.

Во время экспедиции ребята установили несколько мировых рекордов. Как утверждает Максим, в этом нет ничего такого — в Арктике любое достижение будет «самым северным».

В поездке Максим поставил рекорд Фото: Личный архив героя публикации

— Мы поставили рекорды по самой северной партии в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным, играли четыре участника экспедиции. Также провели самую северную лекцию со 123 слушателями. Сергею Карякину в один из дней надоело играть в шахматы, и я предложил ему сыграть в нарды. Была непродолжительная партия, и я его победил. В нардах есть элемент удачи, поэтому даже такого эксперта, как Карякин, можно победить, — похвастался школьник.

Максим победил гроссмейстера в нарды Фото: Личный архив героя публикации

На волнах «Радио КП» поговорили и о будущем подростка.

— В конце детского сада Максим заявил: «Я хочу изобрести бесконечную энергию и телепорт». Он занимается у нас в «Кванториуме» с пятого класса, а до этого занимался самостоятельно. Мы помогали чем могли, покупали книги, конструкторы, по электронике. Интерес у ребенка проявился сам собой. Он не зацикливается на чем-то одном, у него разноплановые интересы. Ему нравится и география, и математика, и физика, и химия, — поделился Николай.

Мальчик активно ведет свои соцсети. Но блогером он быть не хочет — душа не лежит. После школы Максим хочет связать жизнь с урбанистикой либо инженерно-проектировочной системой. Собирается получить образование в одном из лучших вузов страны (пока не выбрал, в каком) и развивать родное Ставрополье.

— Мне нравится моделировать, планировать какие-то изменения. Особенно здорово, когда это происходит рядом с тобой, — уверен подросток.