На работе — патологоанатом, дома — садовод: создатель лекарства от Covid-19 в свободное время выращивает розы

Новый герой проекта «[Не]Обычные люди»

«Я вижу красоту жизни на микроскопическом уровне», — так романтично о своей работе рассказывает патологоанатом из Пятигорска Антон Горячев. Врач любит не только созерцать прекрасное в чашке Петри, но и в жизни. Поэтому в свободное от работы время посвятил себя садоводству. В рамках проекта «[Не]Обычные люди» «Комсомолка» попросила именитого медика рассказать о его увлечениях.

Розы стали его вторым любимым хобби после работы. В процессе выращивания нового сорта врач любит наблюдать за цветением новых бутонов. Смотреть за красками, которые разливаются в саду.

Фото: Личный архив Антона Горячева

— Я занимаюсь садоводством, развожу розы на своем участке. У меня около 50 сортов садовых и плетистых роз. Мне очень нравится их цветение в течение лета и осени. Особенно красивые и яркие композиции получаются осенью при сочетании в живых изгородях цветущих плетистых роз, желтеющего и краснеющего дикого винограда и вечнозеленого плюща. Получается буйство красок, — скромно рассуждает медик.

Расслабиться и проветрить мысли после тяжелого рабочего дня позволяют прогулки по старому Пятигорску. Архитектура погружает в атмосферу 19 века.

Антон Горячев служит своей профессии уже более 17 лет. За годы, проведенные за микроскопом, в морге, он наблюдал за смертью и жизнью клеток. Оставаться увлеченным делом ему позволяло его любопытство. Именно оно и привела его в профессию.

Как рассказывает сам врач, все началось с книги основоположника учения о стрессе патолога Ганса Селье «От мечты к открытию». Эти знания пробудили в нем желание исправлять «косяки» природы. Молодому патологоанатому хотелось сделать человека совершенным.

Выбор сферы в медицине пал на патологическую анатомию. Для него это «поэзия в клетках». Профессия помогает увидеть на микроскопическом уровне красоту жизни, клеточную архитектуру.

Фото: Личный архив Антона Горячева

На работе он не только исследует причинно-следственные связи с помощью кусочков ткани, но и занимается исследованиями. Например, в разгар пандемии он нашел новый метод тестирования на ковид и лекарственное средство от вируса.

— Наше пятигорское отделение проводило вскрытие умерших от коронавируса в пандемию. Мы видели закономерные проявления вируса у умерших во внутренних органах и те осложнения, от которых умирают люди, — рассказывает врач. — Далее мы поставили для себя задачу найти средство для лечения этой болезни. Так мы разработали препарат Oligo1.

Для препарата медики адаптировали генетический метод тестирования для диагностики Covid-19. Это позволило определить наличие в организме вируса.

Сейчас амбициозный и опытный медик продолжает исследовать природу человека, не забывая о красоте самой природы.