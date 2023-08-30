«АГАТ» расширяет возможности: от закупки до производства

История компании «АГАТ» началась 28 лет назад в поселке Терек в Буденновском районе Ставропольского края. Фото: apkagat.ru

История компании «АГАТ» началась 28 лет назад в поселке Терек в Буденновском районе Ставропольского края. Там собрались молодые специалисты в области сельского хозяйства, люди энергичные, заинтересованные, творческие и решили организовать собственную аграрную компанию. Они понимали и всю сложность предстоящего дела, и все перспективы, которые открывались перед ними.

В первые годы ООО «АГАТ» занималось закупкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, но постепенно появилось направление по выращиванию собственной пшеницы, ее хранению и переработке.

Предприятию пришлось пройти через многие трудности: была и затоваренность, и дефицит сырья, и высокие тарифы на электроэнергию, и невыгодное для мукомольного производства налогообложение. В те непростые годы коллектив находил правильные решения и преодолевал все препятствия. Упорство и труд дали свои результаты, была создана компания, которую знают и уважают не только в России, но и во многих других странах.

- Главные цели ООО «АГАТ», - говорит основатель компании Шарапудин Магомедович Гасанов, - чтобы наш продукт был востребованным, чтобы мы могли гордиться тем, что платим хорошие зарплаты, платим своевременно налоги, чтобы мы могли позволить себе обновление, даже высокотехнологичное.

На сегодняшний день в России такого уровня мельниц больше нет. Фото: apkagat.ru

Сегодня «АГАТ» - это современная компания, оснащенная самым передовым высокотехнологичным оборудованием. Предприятие занимается производством муки, выращиванием сельскохозяйственной продукции, животноводством.

Производством муки в Ставропольском крае занимаются многие предприятия. И чтобы не «потеряться» на этом рынке, необходимо постоянно идти вперед и в чем-то быть лучше своих конкурентов. Это с самого начала понимали в ООО «АГАТ» и добились успеха. Одним из главных его показателей является признание высокого качества муки не только на российском, но и на международном рынке. Мука ООО «АГАТ» поставляется в первую очередь в соседние регионы - Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию, Осетию, Ростовскую область, ну и, конечно, в Центральную Россию - Москву, Пензу, Воронеж и многие другие города. В последние 2 года «АГАТ» отправляет муку и на экспорт в Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Турцию, Грузию, Армению, Азербайджан, Туркмению, Казахстан.

Секрет такой популярности объясняет управляющий мельничным комплексом ООО «АГАТ» Нурбаганд Сулейманов:

- Плюс нашей продукции - в стабильно высоком качестве как зерна для помола, так и самой муки. Это все позволяет выпекать хлеб, который долго сохраняет вкус.

Качественное сырье, высокие технологии и новейшее оборудование

Высокого качества муки не добиться, если нет соответствующего исходного сырья. ООО «АГАТ» работает с растениеводческими хозяйствами Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, которые стабильно поставляют пшеницу высокого качества.

Во всех помольных партиях компания «АГАТ» использует экологически чистую ставропольскую пшеницу. Благодаря песчаным почвам и большому количеству солнечных дней в регионе она обладает уникальными качествами, которые делают хлеб особенно вкусным и ароматным.

Качество зерна контролирует лаборатория, обладающая новейшим оборудованием. Экспресс-анализ пшеницы делают из каждой пришедшей на мельницу машины, а анализ муки - после каждого помола, и, конечно, делают обязательную контрольную выпечку, которая исследуется три дня. Хлеб не должен плесневеть и быть внутри клейким.

Плюс продукции ООО «АГАТ» - стабильно высокое качество зерна для помола и самой муки. Это позволяет выпекать хлеб, который долго сохраняет вкус. Фото: apkagat.ru

Компания «АГАТ» работает и по индивидуальным заказам, производя муку с определенными параметрами - для нарезного батона, лаваша, чиабатты... Под каждый такой заказ делается своя помольная партия.

Компания постоянно ведет работу по внедрению новых технологий и совершенствованию технологического процесса. Вводит в эксплуатацию новое, самое современное, оборудование, внедряет процессы автоматизации.

Недавно ООО «АГАТ» запустило новую высокотехнологичную мельницу. Оборудование настолько уникально, что посмотреть на него в Ставропольский край приезжают директора крупнейших в стране мукомольных предприятий. На сегодняшний день в России такого уровня мельниц больше нет.

Первая же мельница, которую приобрел «АГАТ» в 2000 году, была мощностью лишь 15 тонн в сутки. Новая мельница производит 500 тонн муки в сутки - это 6 этажей оборудования, которое обслуживают только 2 человека. Все предельно автоматизировано. Задать параметры муки и управлять помолом можно даже с телефона, а на фасовке готовой продукции бригаду рабочих заменяет робот. Кроме того, на новой мельнице стоит усовершенствованная система очистки, которая позволяет еще больше улучшить качество муки.

«Агатовские мельницы»

Сейчас муку ООО «АГАТ» поставляют только оптом на хлебопекарные и кондитерские предприятия в мешках по 25 - 50 кг. Осенью компания планирует начать продажу своей муки в розницу и фасовать ее в пакеты по 1, 2 и 5 кг. Поставки будут идти под новой торговой маркой «Агатовские мельницы».

Линейка продукции будет большая. Фото: apkagat.ru

В ближайшее время покупатели смогут увидеть эту муку в магазинах, в том числе и в федеральных торговых сетях. Первыми «Агатовские мельницы» смогут купить жители Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Линейка продукции будет большая - это мука для пиццы с добавлением муки из пшеницы твердых сортов, мука для чиабатты, мука для круассанов, пирогов, кексов и, конечно, традиционного белого хлеба.

ВАЖНО!

Успех компании, по мнению руководства, во многом зависит от людей, которые в ней работают. И о людях в ООО «АГАТ» постоянно заботятся. Для сотрудников организовано бесплатное трехразовое питание в столовой, многие работники за счет компании ежегодно отдыхают в санаториях в горах и на побережье Черного моря.

О секрете успеха ООО «АГАТ» Шарапудин Магомедович Гасанов говорит так:

- Наш успех - это совокупность многих факторов: здесь и слаженная работа всего коллектива от грузчиков до топ-менеджеров, и поддержка в сложных ситуациях со стороны наших контрагентов и клиентов. Это и помощь министерства сельского хозяйства, которое давало нам льготные кредиты на покупку оборудования, и содействие местной власти. Людей, которые нам помогали и помогают, - десятки и даже сотни. Считаю, что нам повезло, раз у нас столько друзей. «АГАТ» узнают, с нами считаются, нас уважают - проведена большая работа, и есть внутренняя гордость за то, что мы все эти годы работали для людей, для коллектива, для страны и смогли устоять во время всех кризисов и, самое главное, победить

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