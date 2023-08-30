Воздушные ворота Северного Кавказа

Горизонт планирования у аэропорта все время расширяется. Фото: Александр ГОРЮНОВ

Международный аэропорт Минеральные Воды им. М. Ю. Лермонтова - это настоящий город в городе. Работа кипит здесь круглосуточно. За последние несколько лет жизнь аэропорта изменилась кардинально.

Как главная воздушная гавань региона справляется с заоблачным ростом пассажиропотока и когда откроется новый терминал - в эксклюзивном интервью «КП-Северный Кавказ» рассказал генеральный директор аэропорта Роман ЧУЕВ.

В 2022-м зажили по-новому

...Терминал вылета. Сотрудники на своих постах, люди с чемоданами идут на регистрацию, размеренный голос озвучивает информационное табло - все спокойно, четко, без аврала и суеты. Но так было не всегда. 24 февраля 2022 года Росавиация приостановила работу одиннадцати аэропортов на Юге России. Решение было связано с началом специальной военной операции на Украине. Зона для полетов была признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. В огромном регионе страны остался единственный работающий международный аэропорт - в Минеральных Водах.

Генеральный директор Международного аэропорта Минеральные Воды Роман Чуев. Фото: Александр ГОРЮНОВ

- Рост числа пассажиров в прошлом году можно назвать «взрывным», - вспоминает Роман Чуев. - Конечно, наши плановые прогнозы не были рассчитаны на такое количество людей. Столкнулись с очередями на входе, на досмотре. Решения приходилось принимать быстро. Мы предприняли все необходимые меры, чтобы создать для пассажиров максимально комфортные условия. Выявили так называемые «узкие места». Возникла потребность в расширении штата, набирали сотрудников авиационно-транспортной безопасности, агентов, приёмосдатчиков, грузчиков, водителей, авиатехников, перестраивали логистику. Для расширения пропускной способности аэропорта был построен дополнительный павильон и сопряжен с основным зданием. Проект удалось реализовать в кратчайшие сроки (всего за 4 месяца).

Больше пассажиров - больше возможностей

В Минеральные Воды стали приезжать не только со всего Северного Кавказа, но и жители Кубани, Ростовской области, Крыма.

- Аэропорт Минеральные Воды принял на себя повышенные обязательства, - рассказывает Роман Чуев. - Только за семь месяцев этого года через аэропорт прошли 2 миллиона 750 тысяч пассажиров. Это на 23 процента больше, чем в прошлом году, и на 60 процентов больше, чем в 2021-м. Конечно, на этом не останавливаемся. По нашим прогнозам, до конца года аэропорт Минеральные Воды обслужит около 4 миллионов 800 тысяч пассажиров.

Лето традиционно самая горячая пора для аэропорта. В разгар сезона ежедневно выполняется до семидесяти рейсов.

- Количество рейсов у нас постоянно увеличивается, - говорит Роман Чуев. - В этом году в аэропорту Минеральные Воды выполняются рейсы по 42 внутрироссийским направлениям и 17 международным. Этому способствует в том числе наличие базовых перевозчиков. Один из них - авиакомпания «Азимут», другой - национальный лидер авиаперевозок авиакомпания «Аэрофлот». Также расширению географии полетов аэропорта Минеральные Воды способствует программа «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». Главная цель проекта - рост авиационной подвижности населения. Он будет достигнут благодаря модернизации 57 аэропортов по всей стране. Кроме того, планируется вдвое увеличить сеть межрегиональных пассажирских авиамаршрутов, не проходящих через Москву.

- Реализация этой программы, конечно, зависит от региона, - считает Роман Чуев. - Ставрополье здесь на лидирующих позициях. Губернатор Владимир Владимиров очень помогает в реализации. На протяжении четырех лет край активно субсидирует рейсы по программе развития перевозок. В рамках федеральной программы, в том числе благодаря выделению денежных средств на софинансирование из краевого бюджета, в прошлом году было перевезено 300 тыс. пассажиров, а в 2023 году планируется перевезти порядка 450 тыс. пассажиров. Понятно, что регион в этом заинтересован. Активно развивается курортная инфраструктура, а это сопряжено и с развитием нашей воздушной гавани.

Новый терминал

Сегодня в аэропорту Минеральные Воды идет большая стройка. Рабочие трудятся над возведением нового современного аэровокзального комплекса. Ромбовидный стеклянный терминал будет состоять из трех этажей и займет 30 тысяч квадратных метров. Новый комплекс будет обслуживать только пассажиров внутренних авиалиний, а это 70% пассажиропотока аэропорта.

Сегодня в аэропорту Минеральные Воды идет большая стройка. Фото: «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ»

- В новом терминале будет стоять вышка командно-диспетчерского пункта, - поделился планами Роман Чуев. - Это такое место на аэродроме, где располагаются авиадиспетчеры и группа руководства полетами. Новая вышка здесь необходима. Также оборудуем новый комплекс пятью телетрапами. Оснастим современными высокотехнологичными системами обработки багажа, регистрации и досмотра пассажиров. Весь масштабный проект обойдется в 14 миллиардов рублей.

Открыть новый терминал планируют к 2025 году, когда Международный аэропорт Минеральные Воды отметит свой вековой юбилей.

«Мы не строим воздушные замки»

Горизонт планирования у аэропорта все время расширяется и не ограничивается одним годом.

- Мы не воздушные замки строим, а делаем реальную работу, - подчеркивает гендиректор. - К 2025 году планируем достичь показателя в 5 миллионов пассажиров в год. Улучшить условия для них, предоставить комфортные, качественные услуги - наша главная задача, над которой мы работаем ежедневно. Конечно, безопасность превыше всего. Каждый наш сотрудник обязан полностью придерживаться производственного и технического регламента, у нас нет права на ошибку.

Сейчас здесь трудятся около двух тысяч человек. Но аэропорт развивается, и ему нужны новые кадры. Здесь ждут тех, кто всегда мечтал связать свою жизнь с авиацией, с работой с людьми, а также готов помогать аэропорту и отрасли идти вперед.

- Актуальные вакансии размещены на портале «Работа в России», - рекомендует Роман Чуев. - Кроме того, найти работу можно на официальном сайте аэропорта и других интернет-ресурсах. У нас работа, где можно развиваться, идти вверх по карьерной лестнице. Честность и открытость - главные ценности взаимного сотрудничества. Высокий профессионализм и преданность общему делу наших работников продвигают аэропорт вперед. Во всех победах и достижениях - неизмеримый вклад каждого сотрудника. В аэропорту трудятся целые династии, у нас есть ветераны службы, отработавшие здесь больше 50 лет.