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Происшествия29 августа 2023 17:27

«Саня целый?»: неудавшийся трюк в Северной Осетий чуть не отправил ростовского блогера на тот свет

Каскадер Евгений Чеботарев выжил после «перелета» между зданиями в Северной Осетий
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Северную Осетию рискнуть своей жизнью приехал ростовский блогер-каскадер Евгений Чеботарев. Здесь он намеревался сделать свой 94 трюк. Добиться желаемого ему не удалось. Инфлюенсер даже чуть не расстался с жизнью.

Профессия блогера обязывает снимать каждый свой шаг, поэтому за опасным номером наблюдало сразу несколько камер с разных сторон. Подробный отчет о своей неудаче Евгений Чеботарев уже выложил в соцсети.

«Когда ты на крыше, уже по-другому «базар» идет. «Нива» не должна подвести. Если она чуть-чуть «чихнет», я потеряю тягу, а значит, мне капец. Техническое состояние мы проверяли, но это узкая машина. Все зависит от «Нивы». Мне все равно, я газ на полную буду давить», – заявил перед прыжком Евгений Чеботарев.

Пока неизвестно виновата ли отечественная машина, неправильно выполнены расчеты или же банальное невезение, но блогер рухнул с 15 метров вниз. К пострадавшему авто сразу подбежали друзья Чеботарева со словами: «Саня, цел?». Выпрыгнув из консервной банки, будто бы ничего не случилось, он выкрикнул: «Жив».

Как ошпаренный, Евгений Чеботарев выбежал к знакомым. Сам не понимая все ли с ним хорошо, опустился на колени.

Известно, что сразу после случившегося, каскадер отправился в больницу. Степень и характер травм он пока не уточнял.

ЧППроисшествия: ЧП