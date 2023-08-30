Сбежал от охраны и побил девушку: сын президента ЦАР устроил дебош в Кисловодске

Сын президента ЦАР (на фото) навел переполох в Кисловодске. Фото: пресс-служба Кремля и архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Две недели назад сын президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадеры, Эварист Туадера, приехал в Кисловодск на реабилитацию. Курортный город ему так понравился, что уезжать сын африканского политика отказался наотрез.

Эварист прибыл в Кисловодск вместе с небольшой делегацией, которая включала психолога и терапевта. Однако он не горел желанием лечиться и предпочел провести большую часть времени в развлечениях.

28 августа должен был состояться его полет в Москву, но в последний момент делегация вдруг потеряла Туадеру. Сын президента сбежал от группы сопровождающих, которая ожидала его у отеля, и ушел с чемоданом на вокзал.

Как рассказали «КП-Ставрополь» сразу несколько источников, провожавшая его девушка попыталась вразумить Эвариста, но сын президента не был в настроении слушать советы. Туадера разозлился и ударил ее.

Испугавшись, она вызвала скорую помощь. Затем прибыла полиция. Однако пострадавшая не стала подавать заявление против «пациента». В итоге Эвариста все-таки отправили в Москву, где его передали сотрудникам посольства ЦАР.

Ни посольство, ни сам Фостен-Арканж Туадера не делали никаких официальных заявлений по поводу инцидента.

Отец Эвариста стал президентом Центральноафриканской республики в 2016 году. В 2021 году он был переизбран на второй срок.