Мама, благотворитель и защитник: жительница Ставрополя 13 лет кормит бездомных

Роза помогает детям-инвалидам и бездомным, оставшимся без средств к существованию. Фото: из личного архива Розы Барановой Фото: Иветта АВРААМОВА

Мало, кто может посвятить свою жизнь служению другим. Такой целью 30 лет назад задалась Роза Баранова из Ставрополя. Она решила поделиться теплом своего доброго сердца с теми, кому этого так не хватает. Все эти годы Роза помогает детям-инвалидам и бездомным, оставшимся без средств к существованию.

Трудности = новые возможности

Жизнь Розы перевернулась с ног на голову в 1996 году. После тяжелого развода женщина осталась одна с маленьким сыном Тимуром, который из-за ошибки врачей стал терять слух.

Роза с сыном Тимуром. Фото: из личного архива Розы Барановой

С малышом на руках Роза столкнулась с трудностями бюрократической системы. И именно так обрела единомышленников — мам с особенными детьми.

— Я была потеряна. Мечтала о другом, но в один момент все рухнуло, — с горечью рассказывает Роза. — При этом при всем меня всегда окружали добрые мудрые люди. И те, кто учили меня болью и страданиями.

Собравшись вместе в общественную организацию, они стали бороться за права детей-инвалидов, добиваясь для них квот, выплат, исполнения депутатских обещаний.

— Уже не говоря про деньги, творчество или школы, мы добивались исполнения закона. Наша ассоциация пыталась договориться с властями, а не скандалить, — уточняет героиня. — Моя жизнь связана с особенными детьми.

Фото: из личного архива Розы Барановой

По сей день «Открытый дом — детская служба спасения» ежегодно помогает двум тысячам детей. Организация стала маленьким мостиком между государством и семьями. Волонтеры борются с несправедливостью системы и «чинят» семьи, в которых произошел разлад.

Каждую субботу пир для друзей

Роза никогда не задумывалась о помощи бездомным. Ее основным вектором всегда были дети. Но один момент изменил это — в памяти даже дата, 7 января 2010 года. В тот год выдалась небывало холодная зима. Тогда Роза собирала помощь для безнадзорных детей.

— Я помню, как на юге Ставрополя мы с ребятами спускалась в канализационный люк, где обычно прятались беспризорники, — рассказывает женщина. — Оказавшись там, я совсем не ожидала увидеть настолько ужасающую картину. Бродяги напивались в этих грязных туннелях. Это зрелище сильно меня потрясло.

Роза с друзьями. Фото: из личного архива Розы Барановой

Тогда Роза сказала своим друзьям, что пока они не найдут и не покормят людей, которые в Рождество остались без крова, домой они не вернутся. Единомышленники поддержали идею. Вместе они обходили теплотрассы, подвалы и заброшенные дома, раздавая еду и вязанные вещи.

— Если кто-то спросит меня, кто я? Я сразу скажу «мама». Я не могу по-другому. Мне стало их всех жалко, — обозначила Роза.

С тех пор по субботам она вместе с другими волонтерами раздает домашнюю еду возле двух храмов: Андреевского и Успенского. У каждого проводит по 1,5 часа.

За свои деньги из своих продуктов Роза готовит горячие обеды. В меню всегда идет первое, какой-то суп с хлебом. Его съедают по несколько порций. Волонтеры помогают приготовить второе. Иногда приносят сладости или булочки. У каждого собора Розу ждут до полусотни бездомных. Они уже знают точное время, когда приезжают добродетели.

— Даже ради одного человека стоит туда приезжать. Они общаются, рассказывают друг другу обо мне. Приходят еще новые люди. Кто-то из тюрем возвращается и не может тут пристроиться, — уточняет Роза.

За 13 лет она пропустила только одну субботу. Это было во время ковидных ограничении. Всех ставропольцев, приходящих к ней за помощью, она называет своими друзьями, а они ее ласково тетя Роза или матушка. Она помогает им социализироваться, сделать документы и найти работу. Временами Роза даже содействует в поисках людей. Ведь нередко «потеряшки» оказываются в компании ее «друзей».

Роза с друзьями. Фото: из личного архива Розы Барановой

— Они ко мне как к матери относятся. Я могу и поругать из-за грязной одежды, матерной брани или алкоголя. Но и не забываю и похвалить, — шутит собеседница.

Доброте меня научил Папа

Роза унаследовала доброе сердце от своего отца. Он был для нее примером великодушия. По ее словам, отец любил людей. Во время рабочих поездок по стране он спасал животных, помогал незнакомцам на дороге.

— Мама была больше занята домом и детьми, а вот папа 38 лет работал шофером. Так он исколесил весь Советский Союз. Из-за работы у него было много интересных случаев, историй. Он среди ночи мог кого-то, кто оказался на улице, привезти переночевать к нам. Животных привозил, которые оказались под колесами, — говорит с гордостью о семье Роза. — Папа был с большим сердцем. Его все любили и уважали.