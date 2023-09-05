«Носите брюки»: мусульманок в юбках в пол не пускают в медколледж Дагестана

Фото: Каспийское медицинское училище им. А. Алиева

Студенты взбунтовались из-за новых правил ношения формы в Медицинском училище имени А. Алиева в Каспийске. Согласно уставу, девушкам теперь запрещено носить длинные юбки и узорчатые хиджабы. В соцсетях 5 сентября студентки пожаловались на новый распорядок, выложив скриншот переписки с преподавателем. Там студенткам поясняют, что с 1 сентября носящим хиджаб запрещается приходить на учебу в платьях, которые на 5 см длиннее медицинского халата. Вместо этого предлагают ходить в брюках. В противном случае в колледж просто не пустят.

— Срочно надо уволить директора! Пускай она у себя дома командует, — отреагировали местные.

— Дагестан — была, есть и будет исламской республикой. Кому не нравится, как одеваются мусульмане и мусульманки, могут уехать в другой регион, — считает один из пользователей.

Не все были настолько радикальны в своих комментариях. Многие задумались об удобстве.

— Я по себе знаю, сколько грязи собирает длинное платье выйдя на улицу. Стоит пройти пару метров, как сразу подол стал черным. По ступенькам подниматься — вообще проблема, либо сама наступишь, либо кто-то. Почему нельзя надеть длинный халат ниже колен и широкие брюки, нигде ничего не поднимается ветром не сдувает? — подсказала одна из комментаторов.

Руководство медицинского колледжа сразу опубликовало ролик, в котором разъяснили новые правила и заявили, что никто не запрещал носить девушкам хиджаб.

— В целях создания в Каспийском медицинском училище им. А.Алиева деловой атмосферы во время учебного процесса, воспитания эстетического вкуса, уважения к традициям и специфики деятельности, для студентов определена форма одежды, — рассказали в колледже.

Далее перечислены стандарты, например ношение колпака или хлопкового медицинского хиджаба. Он должен быть без каких-либо узоров или украшений. Девочкам запрещен яркий макияж, длинные ногти и пирсинг. Заметим, что такие правила распространены во многих учебных учреждениях в России.