Перестали бояться: на Ставрополье единицы прививаются от коронавируса

Коронавирус ослаб, но никуда не делся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для большинства россиян пандемия COVID-19 осталась в прошлом. Люди забыли о масках и не спешат вакцинироваться. Однако врачи предсказывают очередную волну ковида осенью 2023 года.

По сообщению федерального оперштаба, за неделю количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране выросло почти на 20%. А в мире — на 28%, отчиталась ВОЗ.

К осени заболеваемость стала расти и на Ставрополье. С 28 августа по 3 сентября зафиксировано 55 заболевших (+20% по сравнению с прошлой неделей). Из них, по подсчетам оперштаба, госпитализированы 8 человек. Здесь стоит учитывать и тот фактор, что многие заболевшие просто перестали обращаться к медикам — схема лечения уже общеизвестна, препараты доступны в аптеках.

А вот число вылеченных уменьшается. Если в последнюю неделю августа выздоровели 72 человека, то за прошлую — 55. Соотношение заболевших и выздоровевших, таким образом, пришло к тревожному 50/50.

Смертельные случаи, впрочем, удалось свести почти к нулю. Один пациент скончался на Ставрополье от коронавируса за весь август.

По данным оперштаба, среди регионов РФ Ставрополье на 21 месте по числу новых заболевших за прошлую неделю. Тем не менее, к осени 2023 года жители региона практически перестали прививаться. По информации краевых властей, за неделю за первым компонентом вакцины обратились 9 человек, а за вторым — всего один.

Учитывая статистику, жителям Ставрополья, скорее всего, стоит призадуматься о прививке. Российские медики предрекают, что осенью стоит ждать новую волну коронавируса. Правда, не особо опасную.

— Волна коронавируса будет в России осенью. Не только в мире, но и у нас она приходит с частотой примерно раз в пять месяцев. И пока такая стабильность сохраняется. Волна будет не тяжелая. Она все больше и больше станет маскироваться возбудителями, которые мы уже давно привыкли называть ОРВИ или ОРЗ, — отметил профессор вирусологии Александр Чепурнов в интервью телеканалу «Москва 24».

О том, что расслабляться все-таки не стоит, говорят и власти региона.

— Число госпитализаций по-прежнему минимальное. Тем не менее все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики. Берегите себя и будьте здоровы! — заявил на этой неделе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.