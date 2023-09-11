Сидевшая в авто женщина не имела даже шанса спастись. Фото: соцсети

В Дагестане 11 сентября бетонная стена в 5,5 метрах возле базы отдыха в Чиркее рухнула на рядом припаркованное авто. Один человек погиб. Постройка должна была удерживать грунт, но не выстояла из-за череды дождей.

– По системе 112 поступило сообщение о том, что вблизи н.п. Чиркей Буйнакского района упала стена из бетонных плит на машину. Пострадали 2 человека, – сообщили в пресс-службе спасателей.

В соцсетях разлетелось видео, сделанное сразу после трагедии. Очевидцы запечатлели обломки стены. Под грудой камней и пыли скрылся синий автомобиль. Машину в буквально раздавило в лепешку. Сидевшая в ней женщина не имела даже шанса спастись. Ее тело все еще находится под завалами.

Тем не менее, одному счастливчику удалось выжить. Как сообщили спасатели, под грудой камней нашли 26-летнего мужчину. Его с разными травмами доставили в ЦГБ Буйнакска. Сейчас за его жизнь борются медики.

Фото: СУСКР по РД

– Состояние его средней степени тяжести, в результате происшествия он получил черепно-мозговую травму. В стационаре мужчине 1997 года рождения. Выполняется весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, – пояснили в минздраве.

Уточняется, что погибшая и пострадавший были фотографами, приехавшими снимать красоты республики несколько месяцев назад. Девушке на момент смерти было 23 года. Она приехала из Новосибирска. Мужчина прибыл из города Великие Луки.

Помимо этого, судя по кадрам, бетонная стена задела и иномарку, находившуюся рядом с пострадавшим авто. Номера на машине указывают, что туристы приехали отдыхать в республику из Самарской области.

Местные жители считают, что такое могло произойти исключительно из-за сильных ливней в регионе. На выходных в трех городских округах выпало большое количество осадков. Все сопровождалось сильным северным ветром, который сносил крыши на своем пути.

Следователи и полиция подключились к расследованию произошедшего.

– По данному факту, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехали следователь и руководитель Буйнакского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Дагестан, – уточнили в республиканском следкоме.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.