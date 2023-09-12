Угрожал окровавленным ножом: житель Ставрополья зарезал жену и запер трех детей в доме

Житель Ставрополья попал под следствие за убийство жены и то, что запер детей в доме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В станице Лысогорской Георгиевского округа Ставропольского края местному жителю грозит срок за убийство жены, после которого он запер трех детей в доме. Ночью 19 июля этого года злоумышленник начал ссориться с супругой, между ними возникли семейные разногласия. Решить вопрос диалогом не получилось, и мужчина схватился за нож.

Односельчане рассказали «КП-Ставрополь», что погибшая была учительницей, педагогом-психологом, а ее муж успел в свое время пожить несколько лет в Америке. Женщина требовала от него развода, но злоумышленник не давал ей согласия. А в июле на этой почве произошла ссора, закончившаяся трагедией.

Погибшая супруга. Фото: источник «КП-Ставрополь»

Ныне обвиняемый начал наносить жене удары ножом, спустя множество колотых ран он остановился. От полученных ран женщина умерла на месте происшествия, в доме были дети, и злоумышленник понял, что они свидетели. Убивать малолетних мужчина не решился, но запер их, чтобы они не смогли сбежать. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— После этого мужчина, угрожая ножом пасынку, закрыл входную дверь домовладения и спрятал ключи, лишив троих несовершеннолетних детей возможности покинуть дом и обратиться за помощью, – рассказали в СУ СКР.

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Односельчане рассказали «КП-Ставрополь» другую версию произошедшего. После того, как злоумышленник нанес удары ножом по супруге, дети выбили окно и побежали к соседям. Люди пришли на помощь, выбили уже другое окно и залезли в дом. Мужчина также пырнул ножом себя, видимо, чтобы имитировать самооборону.

Потерпевшая была в сознании, а вот злоумышленник притворился, будто упал в обморок. Соседи вызвали скорую помощь, но женщина скончалась по пути в больницу.

Против злоумышленника сперва завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Угроза убийством». Фигуранта посадили под стражу и начали разбирательства.

Спустя время вскрылась история о том, что фигурант запер детей. Теперь ему вменяют дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетних с применением оружия». Следователи продолжают расследование, уже осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.

По информации источника «КП-Ставрополь», сейчас дети живут вместе с дедушкой, отцом погибшей.