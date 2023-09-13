«Исчезли все — без боли и крови»: Катя Лель узнала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов

Теперь певица может дать отпор всем хейтерам Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная своими «связями с инопланетными существами» певица Катя Лель теперь может дать отпор всем хейтерам, считавшим ее сумасшедшей. В Конгрессе Мексики показали мумии «внеземных существ». Журналист и уфолог Хайме Мауссан на слушаниях 13 сентября заявил, что «пришельцам» около тысячи лет. Треть их ДНК — неизвестного происхождения.

У гуманоидов удлиненные черепа, нет зубов и три пальца на руках. «Маленьких человечков» нашли в перуанском городе Куско.

Фото: Diego Simón / El Universal

Больше всего этой новости обрадовалась певица из Нальчика Лель. Многие годы она утверждала, что «контактировала с инопланетянами». Звезду шоу-бизнеса, уверенную в существовании «иных», не раз подкалывали коллеги по цеху и слушатели. Катя Лель пережила настоящую травлю после рассказа, что ее и сестру 30 лет назад похищали инопланетяне. Память им не стерли, но оставили без зубов.

— Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: «Открой свой рот, у тебя нет зубов». Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда, — уверяла певица журналистов Life.ru.

Эта история породила много шуток и мемов. Но это не помешало ей подробно рассказывать и дальше о ее опыте. Теперь все хейтеры звезды могут и помолчать, ведь ее слова могут оказаться правдой.

— Я очень рада, что процесс запустился! Их большое количество, разных цивилизаций. Начинаем удивляться новым открытиям, — отметила девушка коллегам.