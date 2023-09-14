Давили на живот восемь раз: роженица из Дагестана винит врачей в смерти долгожданного ребенка

Сейчас она желает наказать виновников в белых халатах Фото: соцсети/ архив КП Фото: Иветта АВРААМОВА

В роддоме Избербаша 7 сентября по неизвестной причине умер новорожденный. Его мать Хадиджи в слезах обвиняет во всем врачей, с ее слов, не сделавших вовремя кесарево сечение. Сейчас она желает наказать виновников в белых халатах. Обо всем, что с ней произошло, жительница Дагестана рассказала в сети.

Республиканский минздрав не стал ни отвергать, ни подтверждать слова роженицы. Ведомство лишь заявило о факте гибели ребенка и пообещали провести свою проверку.

— Минздравом РД назначена комплексная служебная проверка по факту смерти ребенка в роддоме Избербашской Центральной городской больницы 7 сентября 2023 года. При подтверждении проверкой фактов допущения нарушений в оказании медицинской помощи — медработники, допустившие эти нарушения, будут наказаны. Вопрос взят под контроль руководства ведомства, — отметили в министерстве.

Хадиджи уже написала заявление и делом занялся следком. С ее слов, беременность проходила идеально. Никаких нареканий от медиков не было. Все указания врачей она беспрекословно выполняла. Плод рос здоровым и без патологий.

Фото: личный архив Хадиджи

На 38–39 неделе ночью она почувствовала схватки. Ребенок был готов появится на свет. Радостная будущая мама вызвала скорую. В больнице начались странности. Несмотря на то, что первый ее осмотревший врач заявил о немедленном кесаревом сечении, ведь никакого раскрытия не было, процедуру так и не сделали. Другой специалист с большим опытом заявила, что Хадиджи и вовсе родит сама.

С 5 утра и до 15 часов она провела в муках. Так и не смогла родить, мучилась от боли в родильном отделении. Организм настолько истощился, что три раза Хадиджи теряла сознание.

Без обезболивающих, моля о помощи на глазах у врачей, она провела 10 часов. Вместо профессиональной помощи, роженица утверждает, что ей просто давили на живот. Таких подходов было 8. Ребенка выдавили. Пациентка очнулась на операционном столе. В этот момент ей зашивали разрывы. Малыша она не видела и не слышала.

Следующее, что она помнит — врачи говорят ей о дыре в легком младенца. Маленький организм якобы перенял этот недуг у матери, а у нее был плевральный выпот.

Хадиджи в слезах обвиняет во всем врачей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

— Ребенок не закричал. Я это помню. Они мне сказали, что в легком дырка у ребенка. Они мне это объясняли, доказывали, что это от меня передалось ребенку. По сей день не передали выписку, справку о смерти ребенка, точную причину, — заявляет девушка.

В результате ребенок погиб с диагнозом «спонтанный пневмоторакс, отек мозга, перинатальное гипоксическое поражение головного мозга и ЦНС». Смириться с этим Хадиджа не может.