«Там человек из окна лезет»: ставрополец разбился, спасаясь из горящей квартиры на 12 этаже

Ставрополец выпал из окна, спасаясь из собственной квартиры. Фото: социальные сети Фото: Данил ЮРКОВ

В Ставрополе на улице Тухачевского 20/8 загорелся 12-этажный дом на последнем этаже. Из квартиры пытался спастись мужчина, очевидцы лишь бессильно наблюдали за этим и снимали на видео. В МЧС рассказали об эвакуации людей из многоэтажки.

— Улица Тухачевского 20/8, пожар в многоквартирном 12-этажном жилом доме. Проводится эвакуация (эвакуировано 45 человек), информация уточняется, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Из квартиры мужчины валил черный дым, огонь, по всей видимости, перекрыл выход. В отсутствии альтернатив ставрополец вылез из окна 12 этажа и пытался ногами разбить окно снизу. Жилец квартиры этажом ниже открыл окно, но не то.

— Открой окно, другое! – кричали очевидцы пожара. При этом расстояние между этажами – порядка двух метров, и никто не понимал, как мужчина будет перебираться с этажа на этаж.

В какой-то момент мужчина не удержался на карнизе и упал вниз. Руки не смогли удержаться до прихода помощи. Ставрополец упал на асфальт с 12 этажа, но неизвестно, выжил ли он. Есть непроверенная информация, что его забрала реанимация. В МЧС гибель человека пока никак не подтвердили.

Сейчас пожар потушили на площади 70 квадратных метров, от РСЧС среагировало 42 человека и 15 единиц техники, из них от МЧС России: 34 человека, 9 единиц техники. Информация по ситуации уточняется.