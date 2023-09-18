Беременную из КБР осудили за уклонение от службы в период СВО

Неявку к руководству девушка объяснила наличием медицинской справки Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Первый в истории приговор за уклонение от мобилизации получила беременная жительница КБР. Но за решетку отбывать шестилетний срок она попадет только через 10 лет. Решение об этом поддержала судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда.

Выяснилось, что уклонистка пропала из военной части в тот момент, как по всей стране была введена мобилизация. Дело в том, что ефрейтор еще до возбуждения уголовного дела следственными органами явилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении ее от военной службы по причине беременности, а также наличия малолетнего на руках. Так, у нее появилось «освобождение» от армии, однако предъявить его к руководству воинской части она забыла. Поэтому оказалась под следствием.

В ходе первого суда девушка признала факт неявки, но объяснила его наличием медицинской справки, которое даровало ей отсрочку. А отнести документ дальше — руководству не стала, так как была уверена, что информация будет направлена до начальства.

Но все эти доводы не впечатлили сторону обвинения. Прокурор настаивал на обвинительном приговоре, обосновав это тем, что ефрейтор должна была уволиться с поста. А она, напротив, оставалась на службе и получала льготы.

Суд согласился с доводами надзорника и назначил уклонистке 6 лет в колонии общего режима. Но стоит понимать, что в 2018 году девушка стала мамой и сейчас также находится в положении. Поэтому приговор она начнет отбывать не раньше 2032 года.

Защита пыталась обжаловать приговор, но пока безуспешно.