Рука болталась на куске кожи: хирурги в Дагестане восстановили распиленную болгаркой конечность

Пациент прибыл в тяжелом состоянии

В Дагестане хирурги смогли восстановить руку мужчины, которая держалась на кожном лоскуте. Травма была нанесена неосторожным движением болгарки. Как пояснил хирург, проводивший операцию, диск вылетел из инструмента и отсек конечность на уровне предплечья.

Рука держится на кусочке ткани

В тяжелом состоянии 5 сентября гражданин Азербайджана прибыл в травматологический центр. Для решения такого случая пришлось из выходного вызывать хирурга Станислава Облова. Он вместе лучшими врачами больницы восстанавливали конечность буквально по кускам. Хирург выполнил сосудистую операцию, восстановил реваскуляризацию кисти. Сложнейшая и редкая операция позволила сохранить конечность.

— Спасти его смогли хирурги Республиканского центра травматологии и ортопедии. Экстренно собранная бригада восстановила целостность костных отломков и сосудов до того, как мог бы наступить некроз тканей, — уточнили в республиканском минздраве.

В результате медикам удалось восстановить кровоснабжение. Однако пациента ждет еще одна реконструктивная операция.

Рука посл еоперации

Пострадавший поблагодарил врачей и коллектив больницы за оперативную помощь. Сейчас при вопросе «Как рука?», мужчина кратко отвечает «нормально».