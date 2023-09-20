На Ставрополье на одного безработного приходится более четырех вакансий

Временные и общественные работы выбирают люди, столкнувшиеся с трудностями при поиске работы. Фото: Тимур ХАНОВ.

Безработица на Ставрополье уверенно идет на спад. И если в конце прошлого года на одного безработного приходилось две вакансии, то сейчас для одного незанятого трудовой деятельностью ставропольца есть более четырех вакантных мест.

Как отмечают специалисты министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, на текущую дату к сотрудничеству было привлечено порядка 5,1 тысячи работодателей края, которые направили в региональный банк данных 109,9 тыс. вакансий. Из них – 73,3 тыс. вакансии для рабочих и 36,6 тыс. – для служащих.

На 13 сентября 2023 года число вакансий в базе данных службы занятости составляет более 31 тысячи вакансий. Таким образом, на одного безработного в среднем приходится 4 вакансии, – отметили в ведомстве.

На текущую дату в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 25,2 тыс. человек, из них 17,3 тыс. смогли получить постоянное место работы.

Уровень трудоустройства граждан составил 68,7% и в сравнении с прошлым годом увеличился на 12,5%, – рассказали в минтруде Ставрополья.

Меры поддержки в действии

Ситуация на краевом рынке труда остается стабильной во многом благодаря эффективным мерам государственной поддержки.

На территории Ставропольского края реализуется государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения», которая включает в себя целый комплекс мероприятий активной политики, направленных на поддержку регионального рынка труда: трудоустройство граждан, организация оплачиваемых общественных и временных работ, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, выдачу финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности и грантов работодателям для оборудования специальных рабочих мест для инвалидов, возмещение расходов работодателям на организацию стажировки для инвалидов и выпускников образовательных организаций, оказание услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.

По данным краевого минтруда, на 2023 год на реализацию такого рода мероприятий из краевого бюджета направлено 51,7 млн. рублей. На текущую дату пособие по безработице получили 18,4 тыс. человек. На эти цели из средств федерального бюджета было израсходовано 386,8 млн. рублей.

В крае на одного безработного приходится несколько вакансий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» в регионе системно фиксируется снижение уровня безработицы.

Так, общий уровень безработицы в крае, рассчитанный по методологии Международной организации труда, по данным Росстата на основании выборочных обследований рабочей силы снизился с 4,5% на начало года до 3,9% в среднем за апрель-июнь 2023 года, что на 0,3 процентных пункта ниже значений аналогичного периода 2022 года.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости населения Ставропольского края, по состоянию на 13 сентября текущего года составила 6,7 тыс. человек, что на 2,8 тыс. человек меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Молодежь при деле

Одна из форм поддержки ставропольцев, столкнувшихся с трудностями при поиске работы, – общественные и временные работы: это и благоустройство населенных пунктов, и мелкий ремонт, а также уборка зданий и сооружений, уход за животными, погрузка-разгрузка, помощь в оказании социальных услуг населению и подготовка к отопительному сезону.

Только с начала года в этих видах деятельности приняли участие 7,3 тыс. человек. Причем большая часть из них – подрастающее поколение в возрасте от 14 до 18 лет.

По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края во временных работах приняли участие 7,2 тыс. человек, из них 7,1 тыс. – подростки, работающие в свободное от учебы время. При этом более 71% трудоустроенной молодежи – подростки, находящие в трудной жизненной ситуации.

Для школьников и студентов колледжей подработка на каникулах – не только возможность заработать на карманные расходы. Сезонная подработка помогает несовершеннолетним ставропольцам окунуться во взрослую жизнь и даже определиться с профессией на будущее.

Стоит отметить, что во время каникул продолжительность рабочего времени в неделю устанавливается для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не более 24 часов. От 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Для совмещающих учебу с работой этот срок уменьшается вдвое. Во время учебного года школьники в возрасте от 14 до 16 лет могут трудиться не более 2,5 часа в день, а молодые люди с 16 до 18 лет вправе рассчитывать на четырехчасовой рабочий день.

При этом российское законодательство строго следит за тем, чтобы несовершеннолетние не привлекались к работе с вредными и опасными условиями труда, ночными сменами и сверхурочным трудом. Под запретом и работа, которая может оказать негативное влияние на нравственное развитие подростка. Также для несовершеннолетних нельзя устанавливать испытательный срок.

Сезонная работа для подростков - отличный способ заработать на карманные расходы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финансовая помощь и обучение

Без внимания со стороны властей не остаются и те жители Ставропольского края, которые всерьез задумываются о собственном деле. Таким гражданам оказывается и консультационная, и финансовая поддержка.

Как отметили в краевом минтруда, для стимулирования предпринимательской инициативы услугу по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности с начала года получили уже 175 человек, а единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (государственной регистрации создаваемого юридического лица; государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства; постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход) в размере 75 200 рублей – 47 человек.

Также безработным жителям Ставропольского края доступны различные образовательные услуги, в том числе повышение квалификации, переобучение и получение новой специальности. С начала года по различным программам к профессиональному обучению приступили 704 безработных гражданина. Обучение осуществлялось по 61 востребованной на рынке труда Ставрополья специальности. Чаще всего ставропольцы делали свой выбор в пользу таких профессий, как воспитатель, специалист по закупкам, графический дизайнер, бухгалтер, психолог, кондитер, юрист, менеджер по персоналу, логопед, парикмахер, системный администратор, электрогазосварщик.

Кроме того, гражданам оказано 24,3 тысячи государственных услуг по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке.

КСТАТИ

Получить новую специальность или повысить квалификацию при поддержке властей могут не только безработные жители Ставрополья.

Так, с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» на Ставрополье организуются программы обучения для граждан старше 50 лет, а также для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и неработающих женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет включительно.

С прошлого года на обучение могут рассчитывать также работники, находящиеся под риском увольнения и отдельная категория молодежи в возрасте до 35 лет включительно.

А в 2023 году добавились категории, относящиеся к ветеранам боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, и члены семей погибших участников СВО.