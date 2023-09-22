«Накрыла эйфория»: экстремалка из КБР покорила восьмой по высоте восьмитысячник мира Манаслу

Восхождение на новую вершину у нее заняло всего пять дней. Фото: личный архив героини

Уроженка КБР Алина Пекова успешно взошла на новую высоту. Альпинистка 20 сентября завершила экспедицию на гору Манаслу в Гималаях. О своем путешествии она рассказала корреспонденту «Комсомолки».

На счету у Алины уже девять восьмитысячников. В ее портфолио можно увидеть кадры таких гор, как: Аннапурну (8081 м), Эверест (8848 м), Лхоцзе (8516 м), Макалу (8485 м), Нанга-Парбат (8125 м), Броуд-Пик (8051 м), К-2 (8611 м), Гашербрум-I (8080 м).

Фото: личный архив героини

На днях в ее коллекции появилась и Манаслу в Гималаях. Сюда экстремалка приехала сразу после Пакистана. Восхождение на новую вершину у нее заняло всего пять дней. Хотя экспедиция могла занять и минимум месяц. Все зависело от организма.

— Это была такая цель, к которой я, конечно, готовилась. Нужна хорошая физическая форма и выносливость. Плюс еще морально быть готовым. У меня были стабильные тренировки до всех этих гор. Тренировалась, я скажем так, усердно, — рассказала Алина.

Фото: личный архив героини

При этом набирать высоту, как заметила альпинистка, нужно постепенно. Например, на первой восьмитысячной горе Алина проходила этап акклиматизации.

— Надо постепенно набирать высоту — не важно 4 тысячи или 5 тысяч метров. Подниматься и спускаться, чтобы организм привыкал. Допустим, первый день вы взойдете на высоту 4 тысячи метров. На второй день — 5-6 тысяч. Потом спускаетесь, и организм привыкает, — объясняет собеседница.

В случае Алины из-за частых путешествий и восхождений организм адаптировался, и вот поэтому экспедиции занимают намного меньше времени, чем у других любителей гор. Хотя на Манаслу она смогла подняться только со второй попытки. Сделать это с первого раза помешала плохая погоды.

— Вообще, я начинала с Манаслу. Он мой первый неудачный восьмитысячник. Потому что в прошлом сезоне очень много снега было. Много людей погибли. Из-за этого экспедицию отменили, — уточняет альпинистка. — В этом сезоне погода была шикарная. Снега мало, лавин не было.

Фото: личный архив героини

Не только погода порадовала в этот раз Алину, но и те эмоции, за которыми она каждый раз возвращается на гору. Путешественница поделилась, что каждый раз, когда доходит до вершины, испытывает эйфорию.

— Когда поднимаешься, мне кажется, все проклинают все на свете и думают: «что я здесь делаю?». Ну, а после восхождения, конечно, эмоции очень яркие, незабываемые, — шутит Алина. — Бывают у меня моменты, когда я думаю, что это последний раз. Но при этом, когда ты достигаешь вершины, все равно ощущения абсолютно другие. Ощущение радости. Ты смог перебороть себя. Плюс эти виды, которые так и с такой высоты наблюдаешь — это просто какие-то невероятные эмоции.

Справка:

Манаслу — восьмая высочайшая вершина в мире. Считается крайне опасным вызовом даже для опытных альпинистов. Статистика говорит сама за себя: смертность на Манаслу за всю историю восхождений составляет 17%. Путь к вершине усеян частыми лавинами, ледопадами и трещинами, создавая постоянную опасность.