Друзья не успели привести взрослых: мальчик утонул в мазуте в Чечне

Подросток в Чечне провалился в яму с мазутом и утонул. Фото: прокуратура/СУ СКР по Чечне Фото: Данил ЮРКОВ

В Наурском районе Чечни опасные игры на застывшей поверхности ямы с битумной смолой закончились смертью 14-летнего подростка. Накануне вечером на окраине станицы Ищерская компания ребят гуляла и шла в сторону водоема.

Подростки остановились на заброшенном участке, когда заметили странное место, напоминающей маленькое озеро, с черной субстанцией внутри. Поверхность застыла, и по ней можно было даже ходить. Компания начала развлекаться, они бегали и прыгали по нефтянным отходам.

В какой-то момент 14-летний подросток не удержался и упал с застывшей части мазута в вязкую смолу. Парень начал тонуть, а его друзья ничем не могли помочь. Компания бросилась искать помощь, но спасти пострадавшего не удалось.

Тело погибшего подростка достали с помощью ковша на специальной технике. Гибелью мальчика заинтересовались в СКР, так как нахождение ямы с нефтеотходами без охраны едва ли можно назвать нормой.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и ответственные лица, допустившие нахождение ямы с нефтеотходами в неохраняемой зоне. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Чечне.

После доследственной проверки, если следователи найдут достаточно оснований, против ответственных за нахождение на природе ямы с мазутом заведут уголовное дело.

— Проведение проверки прокурором республики взято под личный контроль, – уточнили в республиканской прокуратуре.