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Происшествия24 сентября 2023 5:58

Авто сожгли, водителя увезли в отдел: подросток намерено сбил ребенка в Дагестане и поплатился

В Дагестане подросток на «Жигулях» специально сбил ребенка на велосипеде
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Камера уличного момента сняла момент ДТП

Камера уличного момента сняла момент ДТП

Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане подростки на «Жигулях» намерено сбили ребенка на велосипеде. Мальчик, как показалось водителю 15-16 лет (по предварительной информации полиции, он 2007 года рождения), подрезал их на сельской дороге в Агачауле. Видео со случившемся в ГУ МВД по республике отправили накануне вечером, после 10 часов 23 сентября. В пресс-службе ведомства комментируют, что приславшие съемку датируют ДТП 9-ю часами вечера того же дня, хотя на кадрах выставлено 22.09.2023 (возможно, дата отображается неверно).

- В любом случае, на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов, - писала пресс-секретарь в Telegram-канале.

Камера уличного наблюдения сняла, как машина задним ходом догоняет мальчика (на вид примерно 10 лет) и припечатывает бампером к газовой будке. Водитель с несовершеннолетним пассажиром выходят на улицу и неспешно подходят к кричащему от боли и испуга ребенку. Пытаются то ли успокоить, то ли запугать — разговор не слышен, и через пару минут хотят уехать, увидев подъехавшую белую «Ладу».

Автомобиль, на котором сбили ребенка, сожгли через пару часов

Автомобиль, на котором сбили ребенка, сожгли через пару часов

Спустя пару часов после ДТП семья пострадавшего ребенка нашла юношей и наказала по-своему. Как пишут в социальных сетях, родственники мальчика сожгли «Жигули», чтобы неповадно было. Примерно в то же время, почти в час ночи 24 сентября, в полиции заявили, что подростка-водителя 2007 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При этом о состоянии мальчика на велосипеде ничего не сообщается. Но судя по видео, обошлось без серьезных травм.

ЧППроисшествия: ЧП