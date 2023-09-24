Авто сожгли, водителя увезли в отдел: подросток намерено сбил ребенка в Дагестане и поплатился

Камера уличного момента сняла момент ДТП Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане подростки на «Жигулях» намерено сбили ребенка на велосипеде. Мальчик, как показалось водителю 15-16 лет (по предварительной информации полиции, он 2007 года рождения), подрезал их на сельской дороге в Агачауле. Видео со случившемся в ГУ МВД по республике отправили накануне вечером, после 10 часов 23 сентября. В пресс-службе ведомства комментируют, что приславшие съемку датируют ДТП 9-ю часами вечера того же дня, хотя на кадрах выставлено 22.09.2023 (возможно, дата отображается неверно).

- В любом случае, на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов, - писала пресс-секретарь в Telegram-канале.

Камера уличного наблюдения сняла, как машина задним ходом догоняет мальчика (на вид примерно 10 лет) и припечатывает бампером к газовой будке. Водитель с несовершеннолетним пассажиром выходят на улицу и неспешно подходят к кричащему от боли и испуга ребенку. Пытаются то ли успокоить, то ли запугать — разговор не слышен, и через пару минут хотят уехать, увидев подъехавшую белую «Ладу».

Автомобиль, на котором сбили ребенка, сожгли через пару часов

Спустя пару часов после ДТП семья пострадавшего ребенка нашла юношей и наказала по-своему. Как пишут в социальных сетях, родственники мальчика сожгли «Жигули», чтобы неповадно было. Примерно в то же время, почти в час ночи 24 сентября, в полиции заявили, что подростка-водителя 2007 года рождения доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При этом о состоянии мальчика на велосипеде ничего не сообщается. Но судя по видео, обошлось без серьезных травм.