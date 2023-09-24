Обгоревшие потолок и стены: появилось видео из мечети в Ингушетии, где взорвался газ

В ГУ МЧС по республике прокомментировали ЧП Фото: СОЦСЕТИ

В 2 часа ночи 24 сентября в дежурную смену ГУ МЧС России по Ингушетии поступило сообщение о взрыве газа в подвале мечети на улице Мужахоева в городе Назрань (район новостроек). Приехавшие пожарно-спасательные подразделения увидели обугленные стены и потолок. Несущие конструкции, в том числе столбы, остались целы. На устеленном ковром полу — только штукатурка и куски фанеры. Это видно из ролика, который в социальные сети выложил очевидец.

- Произошел хлопок газо-воздушной смеси в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания. В результате происшествия разрушений и повреждений несущих конструкций строения нет, - комментируют в пресс-службе чрезвычайного министерства.

Людей в момент взрыва в мечети не было, поэтому обошлось без пострадавших. Почему произошла утечка газа и что послужило причиной детонации — выясняют правоохранительные органы.

- От Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия привлекались 8 человек и 2 единицы техники, - добавили в ведомстве.