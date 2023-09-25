Имущественный налоговый вычет: кто может на него рассчитывать

Имущественные вычеты можно получить двумя способами Фото: Даниил ОПАРИН

Ставропольцы, которые платят налог на доход физических лиц, после покупки жилья могут вернуть часть уплаченных в бюджет средств. При этом неважно, каким способом приобретена недвижимость – на собственные средства или в ипотеку.

Также имущественные налоговые вычеты налогоплательщики, строящие дом, либо приобретающие земельные участки для этих целей.

Возврат за покупку жилья

Так, разъяснили в краевом управлении ФНС России, при покупке недвижимости ставропольцам можно вернуть 13% от ее стоимости или от максимального лимита на человека в размере 2 миллионов рублей.

Если недвижимость, к примеру, стоит 1,9 миллиона рублей, то 13% вернут именно от этой суммы (247 тысяч рублей). Если недвижимость стоит 5 миллионов рублей – сумма возврата составит 13% от установленного лимита (2 миллиона рублей). Таким образом, максимальный размер возврата по имущественному вычету – 260 тысяч рублей.

Бывают случаи, когда использовать весь вычет за год не получается – например, сумма фактически уплаченного человеком налога меньше. В таком случае остаток вычета можно переносить на следующие годы до тех пор, пока налогоплательщику не вернут всю сумму уплаченного НДФЛ. Растягивать вычет можно на любой период, пока государство не вернет всю причитающуюся по закону сумму.

Однако вычетом не получится воспользоваться, если жилье приобретается за счет работодателя, материнского капитала (или других бюджетных средств), а также, если сделка заключена между взаимозависимыми лицами: супругами, родителями и детьми (в том числе усыновителями и усыновленными), дедушкой, бабушкой и внуками.

Имущественные вычеты можно получить двумя способами: у работодателя в течение налогового периода или в налоговом органе, представив по итогам года налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов, а также в упрощенном порядке без представления налоговой декларации. В последнем случае на упрощенный порядок могут рассчитывать только те, у кого право на него возникло начиная с 2020 года. Право на эти вычеты подтверждается на основании информации в налоговых органах от банков.

Проценты за проценты

Помимо этого, налогоплательщики, купившие недвижимость с помощью ипотеки, имеют возможность вернуть 13% от суммы уплаченных процентов по кредиту.

В расчет берутся все реально погашенные проценты, но есть и лимит – не более 3 миллионов рублей. Сумма возврата по процентам рассчитывается по аналогии с имущественным вычетом – это 13% от суммы выплаченных процентов. Таким образом, максимальная сумма к возврату по процентам составляет 390 тысяч рублей.

Это правило распространяется на кредиты, которые оформлены после 1 января 2014 года. Для ипотечных кредитов, которые выдавались до этого времени, ограничений по верхнему пределу нет – 13% можно вернуть от всей суммы погашенных процентов. То есть, если проценты по оформленной до 2014 года ипотеке составляли 4 миллиона рублей, то можно вернуть 520 тысяч рублей (то есть, 13% от 4 миллионов рублей). Важно помнить, что указанный имущественный налоговый вычет может быть предоставлен только в отношении одного объекта недвижимого имущества.

По данным управления ФНС России по Ставропольскому краю, в 2022 году почти 96 тысяч ставропольцев вернули из бюджета 3,8 млрд рублей в связи с предоставлением им вычетов. Причем по итогам прошлого года количество вычетов, предоставленных в упрощенном порядке, возросло в 40 раз, а сумма НДФЛ, возвращенного налогоплательщикам возросла в 50 раз.