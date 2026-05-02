«Странные вещи происходят»: ставропольский священник возмутился съемками «Битвы экстрасенсов» на кладбище

В эти выходные на Ставрополье снимали новую серию «Битвы экстрасенсов». Как всегда, информация просочилась в соцсети. В сообщениях местных жителей, помимо обсуждения подготовки к съемкам и прибывших участников, промелькнула локация: город Зеленокумск, улица Садовая, которую пришлось перекрывать ради съемок. Туда сразу же набежала огромная толпа поклонников.

Ведущим этой серии стал актер и режиссер Андрей Кислицин. У экстрасенсов было задание: раскрыть подробности загадочной смерти мужчины. Перед поклонниками «Битвы» по дорожке к дому прошли итальянская ведьма с русскими корнями Дженнифер Бьянки, шаманка Варвара Петрович, колдун Артём Бесов и медиум Анжела Гома. Особенно толпу впечатлил, судя по возгласам, кумир молодых девочек Бесов. Он привез с собой внушительный черный чемодан с колдовскими приспособлениями.

Съемки продолжались весь день и завершились лишь к утру 2 мая. Ночью один из участников, Бесов, побежал разбираться с темными силами на старое городское кладбище. Там съемочная группа пробыла аж до 4 часов утра.

В ставропольских соцсетях общество разделилось на поклонников и ярых противников передачи. А ставропольский священник Антоний Скрынников в своей группе не только резко осудил происходящее, но и призвал разобраться, кто разрешил съемки подобного рода на закрытом городском кладбище?

«Странные вещи происходят в Зеленокумске, – написал отец Антоний. – По сообщениям СМИ, туда приехала группа шарлатанов из так называемой «Новой битвы экстрасенсов»... Получается, что государство и Церковь тратят много усилий на просвещение молодежи. Я сам постоянно хожу по школам и рассказываю старшеклассникам о вреде и ненаучности гороскопов, астрологов, экстрасенсов и прочих шарлатанов».

Особенно отец Антоний заинтересовался тем фактом, что что съёмки велись ночью на старом, уже закрытом городском кладбище. Он обратился через соцсети к представителям краевой власти и правоохранительных органов с просьбой разобраться.

«Хорошо бы уточнить, кто им разрешил эти съемки. Если такое разрешение было. Как фамилия того чиновника, который согласовал съемки на кладбище?», – написал он.

Между тем, экстрасенсы не в первый раз приезжают в регион и снимают свои битвы, в том числе, на кладбище. Так, в сентябре 2017 года в ставропольское село Юца приезжала сумеречная ведьма Татьяна Ларина из Санкт-Петербурга. Она расследовала жестокое убийство женщины и двоих маленьких детей. Она выяснила, что сделал это глава семьи, который проигрался и сам потом покончил с собой.

А в прошлом году во Владикавказе экстрасенсы во время съемок на кладбище вызвали дух погибшего 25-летнего парня. Следствие закрыло дело, так как считали его самоубийцей, а во время съемок экстрасенсы выяснили, что парня заманили в укромное место и убили.

