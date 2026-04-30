Задержана пока только часть радикалов. Идет следствие. Стоп-кадр видео СУ СКР.

Радикалы в Дагестане превратили целый поселок в свой религиозный анклав. В село Губден в Карабудахкентском районе республики почти 11 лет нельзя было въехать и выехать из него без пометки в журнале на специальном КПП со шлагбаумом. На контрольно-пропускном пункте все было устроено практически так, как при пересечении государственной границы – десятки камер видеонаблюдения, вооруженные люди, досмотр автомобилей, проверка паспортов и даже соответствие на внешний вид. Несоответствующих увозили, пытали... Больше они в селе не появлялись.

На КПП велся тщательный учет въезжающих и выезжающих жителей. Стоп-кадр видео СУ СКР.

В Дагестане завершилась спецоперация ФСБ по нейтрализации боевиков. В рамках КТО, начавшейся в селе Губден вчера, был блокирован частный дом Видео спецоперации в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана.

Сегодня поселок штурмом взяла под свой контроль ФСБ. Несколько человек были задержаны. И выяснились любопытные детали.

«С 2015 по апрель 2026 года на территории села Губден Карабудахкентского района группа лиц объединилась в устойчивое экстремистское сообщество и действовала под едиными идеологическими установками, – говорится в сообщении СКР по республике Дагестан. – Участники сообщества придерживались радикальных взглядов, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии, а также на унижение достоинства граждан».

Между сухими строчками официального протокола – целое десятилетие жизни при власти экстремистов, называющих себя братьями. Они настолько поверили в себя, что установили настоящий блокпост и реально строили на отдельно взятом клочке земли отдельное квази-государство со своими устоями, истязая жителей, не соответствующих их религии.

«Кроме того, фигуранты организовывали так называемые «патрули», в ходе которых несли дежурства на территории населённого пункта и осуществляли контроль за передвижением граждан, выявляли лиц, образ жизни которых не соответствовал их убеждениям, после чего доставляли их в специально используемое помещение, где применяли к ним физическое и психологическое воздействие», – сообщается в документе СКР.

Прямо сейчас под стражей находятся девять подозреваемых в экстремизме. В отношении еще двоих следствие направило в суд ходатайства об избрании им меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в нём).

Между тем, само село не впервые оказывается в криминальных сводках, несмотря на то, что население его составляет чуть более десяти тысяч человек. 16 декабря 2017 года в нем объявляли режим контр-террористической операции (КТО) из-за радикально настроенных бевиков. Террористам предлагали сдаться, но бросать оружие они отказались, начали стрелять в спецназ. В итоге вооруженных до зубов ваххабитов заблокировали в доме и уничтожили.

Группа радикалов превратила поселок в Дагестане в собственное «государство»

Сейчас по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершённых преступлений, а также иных лиц, причастных к деятельности экстремистского сообщества.

