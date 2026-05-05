Премьера «Бала воров» прошла в Ставрополе. Фото: Ставропольский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова

Даже в XXI веке балы никуда не делись. Просто они скрылись из нашего поля зрения. И тем не менее каждый из нас хоть раз в жизни участвовал в подобном мероприятии: новогодний бал-маскарад, выпускной бал в школе и в вузе, благотворительный бал, офицерский, исторический с реконструкцией событий…

А вот «Бал воров» – событие эксклюзивное. Более того, многие наверняка даже и не слышали о таком.

Но теперь все изменилось. Любой житель или гость края может посетить «Бал воров» в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова. Недавно там состоялась премьера спектакля по одноименной пьесе Жана Ануя, в постановке режиссера Ирины Баранниковой.

Несмотря на простоту сюжета, эта веселая комедия почти целый век не сходит с театральных подмостков, оставаясь одной из самых экстравагантных пьес мировой драматургии.

И это неудивительно. В постановке есть все, чтобы спектакль стал настоящим праздником для зрителя: веселый, динамичный, яркий, с замечательными актерскими работами, зажигательной музыкой и танцами, прекрасными костюмами и декорациями.

... В курортном респектабельном городке Виши с переменным успехом промышляет банда воришек – такие места всегда необычайно притягательны для всякого рода мошенников. Неизвестно, сколь удачным стал бы для них сезон и сколько несчастных стали бы жертвами их ловких рук, если бы не случай. Именно случайное знакомство сводит троих воров-неудачников, скучающую английскую аристократку, которая отдыхает здесь в компании старого друга и племянниц, а также двух французских нуворишей – отца и сына.

Одним знакомство с двумя красивыми и богатыми девушками позволяет надеяться на большой куш. Вторые приехали в респектабельное место, чтобы развеять скуку. Третьим тоже интересны молодые особы, но уже в качестве невест. Брак с одной из них может поправить пошатнувшееся материальное положение банкиров. Так в богатом особняке разгорается нешуточная борьба за сердца и счета молодых наследниц.

Но события разворачиваются совсем не так, как задумали герои.

Дама оказывается далеко не промах – она сразу раскусила и мошенников, и охотников за богатыми невестами. Но, желая поразвлечься, принимает их игру…

Чем закончится дело, конечно, понятно, но наблюдать за героями презабавно. С первых минут действия зрителей захватывает вихрь комических ситуаций и неожиданных сюжетных поворотов, интриг и разоблачений, где каждый разыгрывает свой собственный спектакль, меняя роли, маски, костюмы, где решаются судьбы и где единственно верной дорогой к счастью оказывается любовь.

Актерские работы в спектакле традиционно сильны. Леди Хэф в исполнении актрисы Лады Гольдман совершенно превосходна. Она просто блистательно исполнила и обворожительную, и кокетливую, и несколько высокомерную, и столь же непосредственную даму.

Хороши и обе ее племянницы: Жюльета (актриса Елизавета Соловьева ) – нежная, наивная и влюбчивая, Ева (актриса Дарья Симанкина) – своенравная, капризная и высокомерная. Кстати, костюмы дам, участвующих в спектакле, заслуживают особого внимания – их наряды были просто великолепны.

Из ловкой шайки воров сложно выделить кого-то одного. И «бывалый» Петербоно в исполнении заслуженного артиста России Александра Жукова, и романтичный Гюстав (артист Александр Сухарев), и красавчик Гектор (артист Олег Хомутов) – интересны. Ловкие, находчивые, харизматичные, азартные, уверенные в своей неотразимости и невероятно обаятельные. Впрочем, мошенники всегда обаятельные: а иначе кто попадется в твои сети?

А каждое их переодевание – будь то костюм сварливой старухи, пиратов или образ испанского гранда – неизменно вызывало зрительский восторг. Впрочем, любой профессиональный мошенник должен быть талантливым актером.

Колоритные образы получились у почетного деятеля искусств Ставропольского края Ильи Калинина и актера Михаила Подзолко, сыгравших пронырливого отца и недотепу-сына Дюпон-Дюфоров.

«Бал воров» – чудесная постановка. Легкая, смешная, зажигательная. Интересен он и тем, что зрители в зале наблюдали на сцене «театр в театре», когда артисты играют не только свои роли, но и роли, придуманные их персонажами по ходу действия спектакля, – говорит ставропольчанка Ирина Болотова. – Такие спектакли украшают жизнь, о них вспоминаешь с улыбкой, они поднимают настроение. Насмеялись от души, а смех, как известно, продлевает жизнь и помогает с позитивом смотреть на самые сложные жизненные обстоятельства».

Не верите? Приходите в ставропольскую драму на «Бал воров» и убедитесь сами.

