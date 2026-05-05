Взятый с улицы пес нашел не только дом, но и друга-кота. Фото: Владпитомник

Во Владикавказе рассказали трогательную историю бездомной собаки и кота. Местный питомник известен добрыми акциями, в рамках которых находили семьи для десятков бродячих собак, попавших в пункт временного содержания. Флешмоб начали власти и руководители предприятий, а продолжили обычные люди, которые хотели найти друга. К одному из таких мужчин попал пес крупный белый щенок с пятнышками.

Мужчина отправил сотрудникам приюта видео первых дней питомца в новом доме. На нем круглый игривый песик донимает котенка, который пытается поесть. Он то облает второго, то потянет за хвост явно недовольного таким вниманием товарища.

Видео: Владпитомник Житель Владикавказа показал милые кадры с дружбы кота с собакой из приюта

Но со временем они смогли найти общий язык. Об этом говорит второе фото с уже взрослыми питомцами. На нем кот и пес нежатся на диване в обнимку. Хозяин не может нарадоваться – животные стали неразлучны:

«Живут как два брата», – лаконично объясняет он.

Это не первая трогательная история, связанная с владикавказским приютом. В сентябре 2025 года местный житель нашел любимого пса после сюжета в соцсетях. Мужчина из села Ногир в Пригородном районе уже потерял надежду встретиться с питомцем, сбежавшим из дома.

Пока в гости не пришли соседи, показавшие, что мордочка его пса засветилась в местных новостях. Собаку отловили и отправили в пункт временного содержания. Отловленное животное, виляя хвостом, вернулось к мужчине и они вместе уехали домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хвостатые ассистенты: госслужащие из Владикавказа забрали домой отловленных бродячих собак

С экрана смотрела знакомая мордочка: житель Осетии нашел сбежавшую из дома собаку по сюжету в новостях

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru