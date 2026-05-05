«Ведьмины обряды» на мусульманских могилах: 10 мертвых щенков нашли на кладбище в Каспийске

В Каспийске на территории мусульманского кладбища местные жители обнаружили мертвых щенков. Тела 10 животных лежали на одной из могил. Люди требуют правоохранителей разобраться, кто причастен к убийству собак.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях. Как пишут пользователи, житель города пришел навестить умерших родных и увидел страшное зрелище. Помимо собак, на территории кладбища были разбросаны туши убитых птиц.

Местные предполагают, что убийца животных делал сихр:

«Ведьмины обряды делают какие-то – 100%, а может, кто-то косит под сатанистов*».

В исламской традиции сихр – это колдовство и чародейство. Для мусульман подобное считается одним из страшных грехов и формой неверия, потому что подразумевает обращение к джиннам (злым духам) и отказ от упования на Аллаха.

Чаще всего к сихру прибегают для того, чтобы свести порчу. Для этого люди, помешанные на идее того, что кто-то им вредит, часто приносят жертву в виде животных. Но исламское вероучение призывает остерегаться подобных практик.

Случившееся на кладбище в Каспийске, возможно, и было попыткой «снятия порчи». В социальных сетях жители Дагестана осудили того, кто это сделал. Люди говорят, что подобные действия не должны оставаться безнаказанными – нужно как можно скорее найти живодера и привлечь к ответственности:

«Просим МВД по Республике Дагестан отреагировать на случившееся».

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о еще одном случае оккультизма в Дагестане. В прошлом году на многолюдном пляже Махачкалы местные заметили женщину в хиджабе, которая сидела у костра, что-то шептала, втыкала иголки в фотографии и бросала их в огонь. Очевидцы решили, что она наводит порчу, и сняли происходящее на видео.

* – запрещенная в РФ экстремистская организация.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru