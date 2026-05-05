«Очистка ауры» за 1,6 млн: гадалка развела жительницу Ставрополья на деньги и золото – «колдунье» грозит 10 лет тюрьмы

Женщина познакомилась с местной гадалкой на автобусной остановке

Жительница Предгорного округа Ставрополья «очистила ауру» за 1,6 млн рублей. Женщина познакомилась с местной гадалкой на автобусной остановке и стала жертвой типичной мошеннической схемы. Под видом снятия порчи, сглаза и магических обрядов «колдунья» выманила у нее деньги и золото, а затем отправилась «по святым местам» за счет доверчивой клиентки.

Когда женщина поняла, что стала жертвой аферистки, она пришла в полицию и написала заявление. Правоохранители быстро задержали подозреваемую – ей оказалась 52-летняя жительница станицы Ессентукской.

На допросе гадалка во всем созналась. Она рассказала, что после знакомства взяла потерпевшую за руку для «диагностики» и угадала дела на личном фронте и некоторые жизненные трудности. 36-летняя ставропольчанка всему поверила и согласилась на целый комплекс услуг.

«Колдунья» пять раз приходила в квартиру жертвы, проводила ритуалы с солью, спичками и водой и даже убедила выбросить в реку Подкумок пакет с «плохим золотом». Чуть позже она сказала клиентке, что ей необходимы деньги для важной поездки «по святым местам». Доверчивая женщина оплатила и эти капризы мошенницы.

«В общей сложности женщина совершила 15 банковских переводов на общую сумму более 740 тысяч рублей, а также передала мошеннице ювелирные изделия стоимостью около 890 тысяч рублей», – рассказали в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Угадать прошлое ставропольчанки гадалка смогла, а вот предсказать свое уголовное дело – нет. Аферистке вменяют статью 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru