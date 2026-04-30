Дату свадьбы пока не разглашают. Фото: соцсети блогера

Блогер-миллионник из КБР Мухаммад Биттуев сыграл сватовство. Ставший популярным благодаря участию в блогерской команде Карины Кросс опубликовал кадры роскошного сватовства. Избранницей стала невеста из Дагестана. Торжество произошло с традиционным для Северного Кавказа размахом.

30-летний Мухаммад Биттуев родом из двух республик – Кабардино-Балкарии и Дагестана. Невестой блогера стала землячка его матери – косметолог Диана из Дербента.

Жених задарил невесту дорогими подарками. Фото: стоп-кадр видео соцсетей блогера

Пару связывает трогательная история. Блогер сделал предложение девушке в марте 2026 года – перед 14 тысячами человек на концерте Niletto. Блогер исполнил песню, написанную специально для этого момента, и попросил руки Дианы.

«Человек, которого ждал 30 лет», – с темплом говорит о ней Мухаммад.

На следующий день после помолвки соцсети заполнили фото и видео с кавказской красавицей и роскошными подарками. Дату свадьбы пока не анонсируют – на все вопросы блогер пока отвечает коротким «скоро». Загадочно добавляя, что бракосочетаний будет два – имена второй пары пока неизвестны.

История самого Биттуева – отдельная драма. Из-за тяжелой беременности матери он до четырех лет был прикован к инвалидному креслу. Мальчик совсем не мог ходить, пережил операцию и длительную реабилитацию. Одна из ног парня была атрофирована.

Но Мухаммад не сдался. Он начал заниматься спортом: дзюдо, бокс, самбо и даже пошел на кружок национальных танцев. И все получилось – глядя на него сейчас, мало кто может догадаться, что когда-то ему пришлось преодолеть такие испытания.

Повзрослевший Мухаммад стал заниматься музыкой и вступил в блогерское объединение популярного инфлюэнсера Карины Кросс, параллельно выпуская музыку с исполнителем Niletto.

danil.yurkov@phkp.ru