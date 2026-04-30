Заморозки и дождь с мокрым снегом: какая погода ждет ставропольцев на майских праздниках

Майские праздники в Ставропольском крае будут холодными и дождливыми. Синоптики обещают грозы и заморозки – пожарить шашлыки под теплыми лучами солнца вряд ли получится. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, чего ждать от погоды в первые дни последнего месяца весны.

В четверг, 30 апреля, осадков по краю не ожидается. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов. В столице региона столбики термометров покажут +15…+17 градусов. Дождя специалисты краевого гидрометцентра не прогнозируют.

Дожди придут в регион уже в пятницу, 1 мая. В некоторых районах осадки будут сильными. Ветер тоже усилится – его порывы достигнут 11-14 м/с. Ночью температура воздуха составит -3…+8 градусов, а днем – +7…+20 градусов.

В субботу, 2 мая, осадки продолжатся – ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся до -3…+5 градусов, а днем поднимутся до +3…+13 градусов. Северный ветер будет дуть 6-11 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погоды», в воскресенье, 3 мая, весь день будет идти дождь. Утром ожидается +5 градусов, днем воздух прогреется до +8 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов.

Осадки, увы, продолжатся всю следующую неделю. Когда на Ставрополье придет весна и придет ли вообще, остается лишь гадать и надеяться.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru