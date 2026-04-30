Многоквартирный дом вместо гостиницы: очередную незаконную постройку снесут в Махачкале

Прокуратура Кировского района Махачкалы проверила стройку в районе асфальто-бетонного завода. По документам участок площадью 605 «квадратов» был предназначен для вполне «гостиничного обслуживания». То есть здесь должен был появиться отель, гостевой дом или гостиница. Но застройщик, видимо, решил, что законы – это не для него, и начал возводить многоквартирный жилой дом.

Разрешения на строительство у него, конечно, не было. Процент застройки участка он тоже благополучно нарушил.

«Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании возведенного объекта самовольной постройкой и обязании застройщика его снести», – рассказали в республиканской прокуратуре.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Незаконное строительство жилого дома – это дополнительная нагрузка на инженерные сети и прямое нарушение градостроительных норм. «КП-Северный Кавказ» ранее писала, что пренебрежение правилами уже приводило к трагедии: разрушительное наводнение в Махачкале во многом случилось именно из-за незаконной застройки, когда дома возводили прямо в русле реки, игнорируя все требования. В настоящее время на участках от проспекта Акушинского до городского кладбища ведется демонтаж самостроя. Около 50% собственников согласны на добровольный снос при содействии мэрии. Ещё по 12 объектам собственников устанавливают.

