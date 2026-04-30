Ворвались в больницу и устроили резню: в Ингушетии двое мужчин мстили за погибшего в ДТП родственника

Шокирующий инцидент произошел в республиканской клинической больнице Назрани. Ночью сюда доставили двух мужчин, пострадавших при столкновении Audi и ВАЗ-2114 в Пригородном районе республики. Третий погиб на месте.

Когда врач оказывал помощь пострадавшим, в травмпункт ворвались двое мужчин. Один из них спросил у пострадавшего, он ли сидел за рулем. Когда тот ответил «да», мужчина в ярости начал избивать его, а потом ударил ножом в грудь. Такая же участь ждала и второго пострадавшего.

«В дежурную часть МВД по Республике Ингушетия от коллег из отдела МВД России по Пригородному району поступило сообщение о том, что родственники погибшего в ДТП намерены мстить другому участнику аварии. Незамедлительно в травматологический пункт ИРКБ г. Назрани, куда был доставлен пострадавший, направилась следственно-оперативная группа», – рассказали в ГУ МВД России по РИ.

Агрессоров задержали и доставили в отдел полиции. С места преступления изъят складной нож. Теперь обоих ждет наказание. Тот, кто не наносил ножевых ранений, отделался штрафом за мелкое хулиганство и был отпущен. Второго – 40-летнего жителя села Кантышево – ждёт уголовное дело. Ему вменяют покушение на убийство. Сейчас он находится в СИЗО.

