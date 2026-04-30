Председатель совета директоров компании-производителя молочных продуктов Руслан Алисултанов - о парадоксах и перспективах молочного рынка Северного Кавказа

Северный Кавказ — это регион с высоким потенциалом роста для молочного рынка России и экспорта нашей продукции за рубеж. Но чтобы добиться этого роста, необходимы инвестиции в промышленную, логистическую и экспортную экосистемы. Такое мнение выразил в авторской колонке в журнале «Эксперт» председатель совета директоров компании «Логика молока» Руслан Алисултанов.

По его словам, компании, инвестирующие в развитие молочных предприятий на Северном Кавказе, сталкиваются с целым набором парадоксальных явлений. Казалось бы, СКФО — идеальный рынок для крупных производителей молочной продукции. Рождаемость здесь почти вдвое выше среднероссийской, отсюда и стабильно высокий спрос на молоко, творог, сметану. Однако, как объясняет Руслан Алисултанов, структура производства сырого молока на Северном Кавказе — зеркальная по отношению к среднероссийской. Если в целом по стране 60–70% молока дают крупные сельхозорганизации, то в СКФО на их долю приходится лишь около 10%.

— Основной объем по-прежнему формируется в личных подсобных хозяйствах и малых фермах. Для крупных переработчиков это молоко практически «невидимо», — отмечает Руслан Алисултанов.

Производителям молочной продукции просто невыгодно собирать сырое молоко «по домам» — это небольшие объемы, сложная логистика, отсутствие гарантий качества. Если подобным заниматься, то конечный продукт будет стоить баснословных денег и не выдержит конкуренции на рынке. Вот и получается, что домашнего молока в СКФО много, а сырья для производства молочных продуктов нет. В то же время Руслан Алисултанов указывает на любопытный кавказский парадокс: оказывается, чем больше на рынке «своего» творога и сметаны, тем выше у людей потребность в функциональной и удобной еде «из магазина». Свои слова он подтверждает статистикой: объемы реализации продукции компании в СКФО в 2026 году выросли на 6%. А по ряду позиций, таких как ложковые йогурты и творожки, рост продаж в первом квартале составил 15% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Планируется, что до 2030 года продажи в регионе вырастут более чем на треть.

Еще одной точкой опоры для производителей молочной продукции может стать кавказская кофейная культура. В Махачкале, Грозном и других крупных городах СКФО плотность кофеен в разы выше, чем в Москве. А это, как отмечает Руслан Алисултанов, означает, что будет расти спрос на промышленное молоко и на напитки на растительной основе, которые традиционное домашнее хозяйство не производит. Таким образом, именно кофейни могут стать мощным драйвером для роста молочного рынка в СКФО.

Руслан Алисултанов рассказал, что инвестиционную стратегию необходимо строить не на борьбе с домашним молоком и не на том, «чтобы просто привозить готовый продукт в регион, а на том, чтобы удовлетворять растущий спрос в тех категориях, где она сильна, формируя цепочки добавленной стоимости на месте». Компаниям-производителям следует рассматривать Юг России и СКФО как один из ключевых регионов роста. Неслучайно совокупный бюджет проектов компании на Северном Кавказе исчисляется миллиардами рублей. Так, в Лабинске налажено производство молочной продукции и напитков на растительной основе, а в Тихорецке — детского питания, которые сейчас обновляются и модернизируются.

Проектирование собственного логистического хаба в ЮФО и СКФО поможет решить проблему быстрой доставки скоропортящихся продуктов российским потребителям, а также будет работать на экспорт. Через СКФО идут поставки продукции в страны Закавказья — Грузию, Азербайджан, Армению, а также он вписан в маршрут международного транспортного коридора «Север — Юг», который открывает доступ к рынкам Ближнего Востока.

По мнению Руслана Алисултанова, чтобы реализовать экспортные возможности Северного Кавказа, прежде всего необходимо развитие инфраструктуры — обеспечение быстрого прохождения таможни и удобной логистики. Не менее важно, чтобы российская «молочка» была узнаваема на международном рынке. И третье условие: системная помощь бизнесу государства.

— Без совместных усилий бизнеса и государства — от торговых соглашений до программ продвижения — экспортный рывок невозможен, — заключает Руслан Алисултанов.