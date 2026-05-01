Не упусти свое: какие льготы положены жителям Ставрополья (часть 16)

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Получить положенное по закону и не завязнуть в бюрократических лабиринтах - задача не из легких. Сколько семей в Ставропольском крае не досчитываются выплат, льгот и компенсаций только потому, что просто не знают о своих правах. «Комсомолка» продолжает серию материалов, в которых рассказывает, какие меры поддержки доступны жителям региона, кто имеет на них право и как оформить положенное без лишних хлопот.
Сегодня мы расскажем о том, какие льготы могут получить ветераны СВО и их родные в Фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Фонд был образован указом президента Владимира Путина 3 апреля 2023 г. А 1 июня 2023 г. во всех 89 регионах страны начали работу его филиалы.
В Ставрополе филиал Фонда расположен по адресу: ул. Ленина, 474
Как добраться: автобусная остановка «Универсам № 1»
Контактный телефон: 8 (800) 100-58-71
Email: rf26@fzo.gov.ru
Получение зарегистрированных лекарств и медицинских изделий бесплатно
Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО
Мера поддержки дополняет существующую систему льготного обеспечения и не отменяет право на получение бесплатных лекарств в рамках набора социальных услуг (НСУ). Перечень лекарств и медицинских изделий утверждается Попечительским советом Фонда.
Срок оказания услуги: в день обращения (если есть лекарства) или по факту закупки фондом и поступления лекарств в аптеку (если их нет в момент обращения).
Необходимые документы:
- заявка об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями;
- копия паспорта;
- СНИЛС;
- копия полиса ОМС;
- информированное добровольное согласие на обработку персональных данных;
- протокол проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ);
- индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) если есть;
- решение врачебной комиссии медицинской организации о потребности в лекарствах и медицинских изделиях;
- информация исполнительных органов субъектов РФ в сфере охраны здоровья об обеспечении человека лекарствами или медицинскими изделиями в рамках существующего льготного лекарственного обеспечения;
- иные сведения, связанные с обеспечением лекарственными препаратами или медицинскими изделиями.
В аптеку нужно предоставить рецепт на лекарство.
Порядок действий:
- обратитесь в филиал Фонда по месту жительства с документами;
- дождитесь извещения о поступлении лекарства в аптеку от Фонда.
Помощь в получении медицинской реабилитации
Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО.
Фонд взаимодействует с органами власти и медицинскими организациями, чтобы люди могли получить медицинскую реабилитацию вне очереди.
Срок оказания услуги: с момента обращения.
Необходимые документы:
- документ, удостоверяющий личность получателя;
- полис ОМС;
- выписка медико-социальной экспертизы (МСЭ) - если есть инвалидность;
- удостоверение ветерана боевых действий.
Порядок действий:
- запишитесь на приём в филиал Фонда для получения консультации;
- получите от лечащего врача направление на реабилитацию в региональную или федеральную медицинскую организацию;
- обратитесь в медицинскую организацию с результатами исследований, подтверждающих диагноз, лично или через законного представителя;
- получите реабилитационное лечение.
Оказание психолого-психотерапевтичеcкой помощи
Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО, семьи погибших или умерших.
Помощь оказывают квалифицированные медицинские психологи. Специалист ознакомится с жалобами, ответит на вопросы, будет работать над выявленными проблемами.
Срок оказания услуги: в момент обращения.
Необходимые документы: не требуется.
Порядок действий: обратитесь в филиал Фонда или, если не можете посетить филиал, обратитесь в него по телефону для организации психологической помощи по месту нахождения.
Помощь в получении паллиативной медпомощи
Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО.
Срок оказания услуги: с момента обращения.
Необходимые документы:
- документ, удостоверяющий личность получателя;
- документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (если за услугой обращается представитель);
- полис ОМС;
- выписка медико-социальной экспертизы (МСЭ) - если есть;
- удостоверение ветерана боевых действий.
Порядок действий:
- запишитесь на приём в филиал Фонда для получения консультации;
- оформите паллиативный статус через врачебную комиссию поликлиники или больницы, где состоите на учёте.
Помощь в получении санаторно-курортного лечения
Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО.
Срок оказания услуги: с момента обращения.
Необходимые документы:
- документ, удостоверяющий личность получателя;
- выписка медико-социальной экспертизы (МСЭ);
- индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА);
- удостоверение ветерана боевых действий.
Порядок действий: обратитесь в филиал Фонда за помощью в подготовке документов в организацию, которая предоставляет путёвку на санаторно-курортное лечение или проводит его.
Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
Доплата к электронному сертификату на ТСР, входящие в Федеральный перечень
Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО.
Обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации (ТСР) по стоимости выше, чем предусмотрено электронным сертификатом
Срок оказания услуги: 10 рабочих дней.
Необходимые документы:
- заявление;
- копия паспорта;
- СНИЛС;
- копия полиса ОМС (если есть);
- информированное добровольное согласие на обработку персональных данных;
- данные электронного сертификата (если есть);
- обосновывающие документы (если есть);
- документы о ТСР и информация о выбранном ветераном поставщике, порядке предоставления ТСР поставщиком, в том числе о его стоимости;
- документы, подтверждающие отнесение ветерана к категории граждан из числа, указанных в абзацах втором и третьем подпункта «в» пункта 2 Указа;
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя ветерана (если заявление подаёт представитель).
Порядок действий:
- запишитесь на приём в филиал Фонда по месту жительства;
- посетите Фонд и подайте заявление;
- получите уведомление о постановке на учёт у социального координатора;
- приобретите ТСР с помощью электронного сертификата;
- дождитесь доплаты поставщику ТСР от Фонда.
Адаптация жилья для инвалидов
Кто имеет право на получение: инвалиды СВО.
Работы по приспособлению жилых помещений ветеранов с инвалидностью под индивидуальные потребности. Установка приспособлений и оборудования, облегчающих быт инвалида: поручни, адаптированные ванны, расширенные дверные проёмы, функциональные кровати и другое
Срок оказания услуги: от 22 рабочих дней. По факту проведения Фондом закупочных мероприятий. В сроки, установленные договором на проведение работ по адаптации жилого помещения
Необходимые документы:
- заявление;
- копия паспорта;
- СНИЛС;
- копия полиса ОМС (если есть);
- информированное добровольное согласие на обработку персональных данных;
- обосновывающие документы (если есть);
- документы, подтверждающие отнесение к категории граждан из числа, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
- согласие на адаптацию от собственников жилого помещения и членов их семей, наймодателя или нанимателей по договору соцнайма, а также договорам найма жилищных фондов - государственного, муниципального или социального использования;
- документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя ветерана боевых действий (если заявление подаёт представитель).
Порядок действий:
- запишитесь на приём в филиал Фонда по месту жительства;
- посетите Фонд и подайте заявление;
- получите уведомление о постановке на учёт у социального координатора.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru