Не упусти свое: какие льготы положены жителям Ставрополья (часть 16)

Обеспечение лекарствами входит в число льгот, доступных ставропольцам.

Получить положенное по закону и не завязнуть в бюрократических лабиринтах - задача не из легких. Сколько семей в Ставропольском крае не досчитываются выплат, льгот и компенсаций только потому, что просто не знают о своих правах. «Комсомолка» продолжает серию материалов, в которых рассказывает, какие меры поддержки доступны жителям региона, кто имеет на них право и как оформить положенное без лишних хлопот.

Сегодня мы расскажем о том, какие льготы могут получить ветераны СВО и их родные в Фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Фонд был образован указом президента Владимира Путина 3 апреля 2023 г. А 1 июня 2023 г. во всех 89 регионах страны начали работу его филиалы.

В Ставрополе филиал Фонда расположен по адресу: ул. Ленина, 474

Как добраться: автобусная остановка «Универсам № 1»

Контактный телефон: 8 (800) 100-58-71

Email: rf26@fzo.gov.ru

Получение зарегистрированных лекарств и медицинских изделий бесплатно

Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО

Мера поддержки дополняет существующую систему льготного обеспечения и не отменяет право на получение бесплатных лекарств в рамках набора социальных услуг (НСУ). Перечень лекарств и медицинских изделий утверждается Попечительским советом Фонда.

Срок оказания услуги: в день обращения (если есть лекарства) или по факту закупки фондом и поступления лекарств в аптеку (если их нет в момент обращения).

Необходимые документы:

- заявка об обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями;

- копия паспорта;

- СНИЛС;

- копия полиса ОМС;

- информированное добровольное согласие на обработку персональных данных;

- протокол проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ);

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) если есть;

- решение врачебной комиссии медицинской организации о потребности в лекарствах и медицинских изделиях;

- информация исполнительных органов субъектов РФ в сфере охраны здоровья об обеспечении человека лекарствами или медицинскими изделиями в рамках существующего льготного лекарственного обеспечения;

- иные сведения, связанные с обеспечением лекарственными препаратами или медицинскими изделиями.

В аптеку нужно предоставить рецепт на лекарство.

Порядок действий:

- обратитесь в филиал Фонда по месту жительства с документами;

- дождитесь извещения о поступлении лекарства в аптеку от Фонда.

Помощь в получении медицинской реабилитации

Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО.

Фонд взаимодействует с органами власти и медицинскими организациями, чтобы люди могли получить медицинскую реабилитацию вне очереди.

Срок оказания услуги: с момента обращения.

Необходимые документы:

- документ, удостоверяющий личность получателя;

- полис ОМС;

- выписка медико-социальной экспертизы (МСЭ) - если есть инвалидность;

- удостоверение ветерана боевых действий.

Порядок действий:

- запишитесь на приём в филиал Фонда для получения консультации;

- получите от лечащего врача направление на реабилитацию в региональную или федеральную медицинскую организацию;

- обратитесь в медицинскую организацию с результатами исследований, подтверждающих диагноз, лично или через законного представителя;

- получите реабилитационное лечение.

Оказание психолого-психотерапевтичеcкой помощи

Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО, семьи погибших или умерших.

Помощь оказывают квалифицированные медицинские психологи. Специалист ознакомится с жалобами, ответит на вопросы, будет работать над выявленными проблемами.

Срок оказания услуги: в момент обращения.

Необходимые документы: не требуется.

Порядок действий: обратитесь в филиал Фонда или, если не можете посетить филиал, обратитесь в него по телефону для организации психологической помощи по месту нахождения.

Помощь в получении паллиативной медпомощи

Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО.

Срок оказания услуги: с момента обращения.

Необходимые документы:

- документ, удостоверяющий личность получателя;

- документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (если за услугой обращается представитель);

- полис ОМС;

- выписка медико-социальной экспертизы (МСЭ) - если есть;

- удостоверение ветерана боевых действий.

Порядок действий:

- запишитесь на приём в филиал Фонда для получения консультации;

- оформите паллиативный статус через врачебную комиссию поликлиники или больницы, где состоите на учёте.

Помощь в получении санаторно-курортного лечения

Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО.

Срок оказания услуги: с момента обращения.

Необходимые документы:

- документ, удостоверяющий личность получателя;

- выписка медико-социальной экспертизы (МСЭ);

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА);

- удостоверение ветерана боевых действий.

Порядок действий: обратитесь в филиал Фонда за помощью в подготовке документов в организацию, которая предоставляет путёвку на санаторно-курортное лечение или проводит его.

Доплата к электронному сертификату на ТСР, входящие в Федеральный перечень

Кто имеет право на получение: ветераны и инвалиды СВО.

Обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации (ТСР) по стоимости выше, чем предусмотрено электронным сертификатом

Срок оказания услуги: 10 рабочих дней.

Необходимые документы:

- заявление;

- копия паспорта;

- СНИЛС;

- копия полиса ОМС (если есть);

- информированное добровольное согласие на обработку персональных данных;

- данные электронного сертификата (если есть);

- обосновывающие документы (если есть);

- документы о ТСР и информация о выбранном ветераном поставщике, порядке предоставления ТСР поставщиком, в том числе о его стоимости;

- документы, подтверждающие отнесение ветерана к категории граждан из числа, указанных в абзацах втором и третьем подпункта «в» пункта 2 Указа;

- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя ветерана (если заявление подаёт представитель).

Порядок действий:

- запишитесь на приём в филиал Фонда по месту жительства;

- посетите Фонд и подайте заявление;

- получите уведомление о постановке на учёт у социального координатора;

- приобретите ТСР с помощью электронного сертификата;

- дождитесь доплаты поставщику ТСР от Фонда.

Адаптация жилья для инвалидов

Кто имеет право на получение: инвалиды СВО.

Работы по приспособлению жилых помещений ветеранов с инвалидностью под индивидуальные потребности. Установка приспособлений и оборудования, облегчающих быт инвалида: поручни, адаптированные ванны, расширенные дверные проёмы, функциональные кровати и другое

Срок оказания услуги: от 22 рабочих дней. По факту проведения Фондом закупочных мероприятий. В сроки, установленные договором на проведение работ по адаптации жилого помещения

Необходимые документы:

- заявление;

- копия паспорта;

- СНИЛС;

- копия полиса ОМС (если есть);

- информированное добровольное согласие на обработку персональных данных;

- обосновывающие документы (если есть);

- документы, подтверждающие отнесение к категории граждан из числа, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

- согласие на адаптацию от собственников жилого помещения и членов их семей, наймодателя или нанимателей по договору соцнайма, а также договорам найма жилищных фондов - государственного, муниципального или социального использования;

- документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя ветерана боевых действий (если заявление подаёт представитель).

Порядок действий:

- запишитесь на приём в филиал Фонда по месту жительства;

- посетите Фонд и подайте заявление;

- получите уведомление о постановке на учёт у социального координатора.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru